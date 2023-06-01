【金剛 Swimsuit Ver.】 2月18日発売 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「金剛 Swimsuit Ver.」を2月18日に発売する。価格は22,000円。

本商品は、同社オリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」より、「金剛」を水着姿でフィギュア化したもの。競泳水着風にアレンジされた島田フミカネ氏制作のイラストをもとに、フィギュアならではの魅力が盛り込まれている。

特徴的なヘアスタイルや表情は、プラモデルの雰囲気そのままにフィギュアの情報量へブラッシュアップ。ドローン形態の武装も完全再現されている。また、複雑な構造はもちろん、砲口の焼け表現など細部までこだわっており、水着の各部のぴっちりしたシワ造形や、お腹のうっすら透け表現も見どころ。

コトブキヤショップ限定特典「前髪・表情替えパーツ」

※コトブキヤショップ限定特典「前髪・表情替えパーツ」は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

