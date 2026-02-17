【双子座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『みんなに必要とされるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
自分の中の野望を隠しながら、周囲との調和をとっていきます。それが上手なので、「みんなのためを思って行動をとってくれる人」という評判をもらえるでしょう。仕事や公の場では周囲の頑張る人達の支えになるようです。その場に居るだけで安心感などを与えていきます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
様々な状況が重なって、相手にしてあげられることが少なくなってしまいます。けれど、相手が勢いだけのアプローチは求めていないので、逆に甘えていくようにしましょう。シングルの方は、仕事や人生が安定している人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより意地を張らなくなります。
｜時期｜
2月24日 マンネリ化 ／ 2月26日 自分を輝かせる
｜ラッキーアイテム｜
チョコレート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞