◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）

初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が、ショートプログラム（ＳＰ）９位から逆転の表彰台。フリー１８６・２０点で、合計２７４・９０点とし銅メダルを獲得した。

＊ ＊ ＊

日下匡力コーチこん身のガッツポーズがリンク脇で出た。佐藤本人よりも感情を爆発。ファンの間では“風物詩”となった師弟の歓喜の表現を、五輪でも見せた。ＳＰ９位からの逆転劇。ライバルたちの順位が下になるたびに「だんだん、開いた口が塞がらなくなってきて」。ついには「声がかれるくらい出しちゃった」と喜びを爆発させた。

日本の救世主だ。８日の団体表彰式で、表彰台の表面の素材で選手の靴の刃が傷ついた。靴のメンテナンスのプロでもある日下コーチは、研石を国内から持参。選手全員分の靴を、約２時間かけて研磨した。選手が普段、靴を持ち込む専門店の担当者と連絡を取りながら、研ぎ方も微調整。実は、専門店が使っている研石は、日下コーチが製作したものであるという衝撃的な事実も判明し「僕が作ったものなので。全く問題ないです」。不安を一掃していた。

日本フィギュアを救い、佐藤は銅メダル。佐藤が不安なく臨めたかを問われると、「研磨しているの、僕ですよ。当たり前じゃないですか。僕がいるから安心感しかないです」と頼もしく語った。（大谷 翔太）