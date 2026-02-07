1月30日、昨季限りで現役を引退した元巨人・長(ちょう)野(の)久義氏（41）の引退試合の日程が発表された。

「引退試合は3月14日、東京ドームで行われる日本ハムとのオープン戦に決まりました」（巨人関係者）



異例の引退セレモニーだった

日ハムとの関係は最悪だったが…

長野氏といえば、2006年のドラフト会議で日本ハムの4位指名を受けながら、巨人志望を理由に拒否したことで知られる。日ハムは因縁の相手のはずだが……。

「確かに一時、長野氏と日ハムの関係は最悪でした。しかし長野氏はすったもんだの末、10年に晴れて巨人に入団してプロ入りを果たすと、日ハム幹部に何度も詫びを入れて食事に誘い、関係修復に努めたといいます。引退試合が因縁の日ハム相手に決まったのも、関係が修復されたからでしょう。

昨年10月の引退会見で長野氏が日ハムについて『スカウトの皆さんに指名してよかったと思ってもらえるように、成績を残すことだけを考えてやってきた』と自ら入団拒否騒動に触れたことからも、遺恨は解消されているのが分かります」（同前）

桑田と長野の“決定的な違い”とは

長野氏は1月から球団の編成本部参与を務めるかたわら、ラジオ局で冠番組もスタート。さらに大学院進学の意向を表明するなど、引退後も大忙しだ。

巨人OBで大学院に進学した“頭脳派”といえば、10年に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程を首席で修了した桑田真澄氏（57）が有名だろう。

「その桑田氏は二軍監督を務めていましたが、25年シーズン限りで退団しました。球団としては、同じく頭脳派の長野を“第二の桑田”として育てていこうとしているのではないか。

桑田氏は理論派な一方で天才肌気質でもありましたが、これは長野氏にも言えること。継承者としての資格は十分です」（スポーツ紙デスク）

ただ、桑田氏と長野氏には決定的な違いがあるという。桑田氏は将来の監督候補としても期待されていたが、「長野氏は監督が務まるタイプではない」（同前）というのだ。なぜか。

「あがり症で、大勢の前で話すのがとにかく苦手なのです。試合で活躍してお立ち台に呼ばれても『おれじゃなくていいでしょ』と逃げることはザラ。昨年11月の引退セレモニーでも『1人で話すのが無理』と頼み込んで、ヒーローインタビューの形式に変えてもらったほど。

ラジオでも終始ガチガチで嚙みっぱなしですし、監督として番記者に囲まれるのは無理でしょう。監督ルートではなく、フロントの要職に就くのでは」（同前）

因縁の相手とも関係修復した胆力を武器に、フロントでのし上がれるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月12日号）