【バルディフィエメ（イタリア）５日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の公式練習が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で初飛びを行った。

２日にイタリア入りしてから、初めてジャンプ台に登場。緩い追い風で飛んだ初飛びは９８・５メートルで着地。ほぼ風のなかった２回目はスッと空中に飛び出してグンと伸びると１０１・５メートルまで飛距離を伸ばした。小林は「試合楽しみっすね。あんまり修正できたなかったですけど。たぶん、できると思うんで。ノーマルだからつまんないかなと思ったけど、以外と楽しく飛べました」と陵侑節で感触を伝えた。

選手村では普通、選手は相部屋だが、今回は一人部屋。「気を使ってくれて。一人部屋にしといたよって」と快適な空間を得て、３度目の大舞台でリラックスしている。

五輪王者として迎える大会だが、普段と変わらず自然体だ。「（五輪王者の重圧）そうやって聞かれるんで意識しますけど。あれはあれなんで、これはこれで」と周囲を笑わせ、自信をのぞかせた。