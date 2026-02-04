セブン、とみ田監修カップ麺登場 ガーリック練り込み麺×濃厚豚骨醤油スープのガッツリ系
【モデルプレス＝2026/02/04】セブン‐イレブン・ジャパンでは、千葉県松戸市の名店「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」（数量限定）を、2026年2月3日より順次発売している。
同商品は、「ガッツリ満足したい」「背徳感も楽しみたい」といった顧客の期待に応えるため、麺とスープに徹底的にこだわって開発。
食べ応えのあるワシワシとした食感を目指したこだわりのフライ麺には、ガーリックを練り込み、噛むほどに小麦の風味とパンチのある香りが立ち上がる。
スープは、豚のコクを中心に鶏・醤油・野菜を重ね、にんにくのパンチを存分に効かせた濃厚豚骨醤油に。濃厚でありながら臭みを抑え奥行きを出した。
口に運んだ瞬間に広がるにんにく風味が食欲を一気に加速させ、手が止まらなくなる力強い味わいのスープが麺と絡み、“とみ田監修豚ラーメン”と実感できる満足感のある仕上がりだ。（modelpress編集部）
価格：248円（税込267.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
