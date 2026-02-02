ハウスクリーニングを手がける「サニクリーン」の公式インスタグラムアカウントが、「冷蔵庫に入れてはいけない」調味料を紹介しています。

【画像】やば…冷蔵庫入ってるわ！ コチラが「入れてはいけない」調味料5つです！！（8枚）

公式アカウントは「つい『全部冷蔵庫に入れれば安心』と思いがちですが、実はそれ、調味料の風味を落としているかも…」とコメント。常温で保存した方がよい調味料を5つ挙げています。

【常温保存が正解な調味料】

（1）粉チーズ

冷蔵庫に入れると、湿気で固まりやすく、風味が落ちます。しっかりとふたをして、冷暗所で保存します。

（2）本みりん・酢

防腐作用があるため、常温保存ができます。冷暗所に置くことで、香りや風味を保てます。ただし、「みりん風調味料」や「調理酢」は冷蔵保存しなければならず、確認が必要です。

（3）コンソメ

基本的には常温で保存できます。ただし、夏場など室温が高くなると油脂分が溶けてべとつく場合があり、冷蔵庫での保存が勧められています。

（4）はちみつ

冷えると結晶化してしまうため、しっかりふたを閉めて常温で保存します。

（5）ペッパーソース

「タバスコ」などのペッパーソースは、主成分である酢と唐辛子に防腐効果があるため、常温保存ができます。風味や色合いを保つため、直射日光や高温多湿の場所を避けて、冷暗所で保存します。

公式アカウントの「おそうじマイスター」は、「保存場所を少し見直すだけで、料理の味がぐんと引き立ちますよ！」とアドバイスしています。