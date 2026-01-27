過去最多15人が出場の日本 米ツアーで“第3勢力”に【米女子ツアー基礎知識】
1月29日（木）から今季の米国女子ツアーがついに開幕する。日本人選手は過去最多となる15人が参戦し、一大勢力としてさらなる注目を集めそうだ。ここでは、国別の参戦人数をランキング形式でまとめた。
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
米国女子ツアーの出場優先順位は、プライオリティリストと呼ばれる20のカテゴリーに基づいて決定される。今回は、その中でもカテゴリー1〜16、19に該当する選手を対象に、国・地域別の人数をLPGAが発表したデータをもとに確認していく。過去最多となる15人が名を連ねる日本勢は、人数ランキングで3位。昨季2勝を挙げた山下美夢有を筆頭に、竹田麗央、畑岡奈紗、西郷真央、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希、吉田優利の10人がシード選手としてシーズンを戦う。また、笹生優花は過去5シーズンにおけるメジャー覇者の資格で参戦。原英莉花は下部エプソン・ツアーのポイントランキングトップ10入りにより出場権を獲得した。さらに、櫻井心那、西村優菜、渋野日向子はQシリーズ（最終予選）を突破しての参戦となる。ランキング1位は“ホーム国”である米国。60人という圧倒的な選手層を誇り、世界ランキング2位のネリー・コルダを筆頭に、質・量ともに盤石な陣容を整えている。2位は32人の韓国。3位に日本、4位には13人の中国が続く。世界ランキング1位で昨季の年間女王に輝いたジーノ・ティティクルを擁するタイは、12人で5位につけた。
【カテゴリー1〜16、19に該当する選手の出身国・地域】1位：米国（60人）2位：韓国（32人）3位：日本（15人）4位：中国（13人）5位：タイ（12人）6位：オーストラリア（10人）7位：スウェーデン、ドイツ（8人）8位：イングランド（7人）9位：スペイン（6人）10位：カナダ、フランス（5人）11位：台湾、デンマーク、メキシコ、スイス（3人）12位：アイルランド、イタリア、南アフリカ（2人）13位：その他12カ国（1人）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 米国女子ツアー開催日程
日本勢の稼ぎがすごい！ 2025米女子賞金ランキング
もしも原英莉花が秘書だったら【写真】
【基礎知識】過去最多15人が参戦、日本勢の出場資格おさらい
岩井明愛＆岩井千怜が米2年目のシーズンへ「まだまだスタートラインです」【開幕直前インタビュー・前編】
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
米国女子ツアーの出場優先順位は、プライオリティリストと呼ばれる20のカテゴリーに基づいて決定される。今回は、その中でもカテゴリー1〜16、19に該当する選手を対象に、国・地域別の人数をLPGAが発表したデータをもとに確認していく。過去最多となる15人が名を連ねる日本勢は、人数ランキングで3位。昨季2勝を挙げた山下美夢有を筆頭に、竹田麗央、畑岡奈紗、西郷真央、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希、吉田優利の10人がシード選手としてシーズンを戦う。また、笹生優花は過去5シーズンにおけるメジャー覇者の資格で参戦。原英莉花は下部エプソン・ツアーのポイントランキングトップ10入りにより出場権を獲得した。さらに、櫻井心那、西村優菜、渋野日向子はQシリーズ（最終予選）を突破しての参戦となる。ランキング1位は“ホーム国”である米国。60人という圧倒的な選手層を誇り、世界ランキング2位のネリー・コルダを筆頭に、質・量ともに盤石な陣容を整えている。2位は32人の韓国。3位に日本、4位には13人の中国が続く。世界ランキング1位で昨季の年間女王に輝いたジーノ・ティティクルを擁するタイは、12人で5位につけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 米国女子ツアー開催日程
日本勢の稼ぎがすごい！ 2025米女子賞金ランキング
もしも原英莉花が秘書だったら【写真】
【基礎知識】過去最多15人が参戦、日本勢の出場資格おさらい
岩井明愛＆岩井千怜が米2年目のシーズンへ「まだまだスタートラインです」【開幕直前インタビュー・前編】