モデルでタレントのゆうちゃみさんが、女性下着通販「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」の春のシーズンビジュアルに起用され、ビジュアルや動画が公開されました。大ヒットシリーズの新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、春らしい華やかなランジェリーなど、大人可愛いコレクションがお披露目され、ゆうちゃみさんはすらりとした美ボディーを披露しています。公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて公開中です。



【動画】ゆうちゃみさんが着こなすPEACH JOHN 2026 Spring Collection

「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」はノンワイヤーブラ売上No.1を誇る人気シリーズで、パワフルなボリューム感とくっきりとした谷間メイクを実現。サイド〜下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングを叶えます。シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ね、華やかさと大人っぽさを兼ね備えたデザインも魅力です。



「ナイスバディブラ」は全身バランスを美しく整える売上No.1シリーズ。サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、同社が提唱する理想のヴィーナスバランス（バスト：ウエスト＝1.5：1）を実現します。新作カラーは、チョコミントを思わせるアッシュミントです。



「スウィートフラワーレースブラ」は、エンブレースとストレッチレースを組み合わせた、華やかで春らしいデザインのデイリーブラ。盛りすぎず程よく寄せて整えるナチュラルなバストメイクと、クセのないフィッティングで毎日快適に着用できます。



「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」では、グラデーションカラーの立体的なローズチュールが、ブーケのように華やかな印象を演出。取り外し可能なリボンストラップ付きで、シンプルにも華やかにもアレンジが可能です。フロントホック仕様のノンワイヤー三角ブラに薄手パッドを内蔵し、軽やかな着け心地と自然なバストラインを叶えます。



【ゆうちゃみプロフィール】

ゆうちゃみ 24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとしてバラエティー番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど多方面で活躍。最新情報は公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）