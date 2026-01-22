エアフロー重視のミドルタワーPCケース 最大416mmのグラフィックボードが搭載可能
株式会社アスクは、エアフローを重視したFractal Design製ミドルタワー型PCケース「Pop 2 Air」シリーズ4モデルを1月23日（金）に発売する。価格は1万6,500円～。
ハニカムデザインのメッシュフロントパネルと、120mm径ファン3基を標準搭載したPCケース。最大416mmまでのグラフィックボード、最大360mmサイズの水冷ラジエーターに対応し、全高170mmまでのCPUクーラーが搭載できる。グラフィックボードの冷却を補助するエアガイドを装備する。
ケース内部はオープンレイアウト設計を採用し、高い拡張性を確保。サイドパネルは工具不要で脱着でき、各所にダストフィルターを配置した。ケーブルマネジメント用の専用スペースとベルクロストラップも備える。
共通仕様ケースタイプ：ミドルタワー 対応マザーボード：ATX、microATX、Mini-ITX 対応電源：ATX（最大180mm） 拡張スロット：7（ブリッジレス） ドライブベイ：3.5/2.5インチ共用×1、2.5インチ×2 I/Oポート：USB 5Gbps Type-C×1、USB 5Gbps Type-A×1、マイク/ヘッドホン×1
Pop 2 Air Black Solid
側面にソリッドパネルを採用したモデル。カラーはブラック。長寿命なライフルベアリングを採用した「Aspect 12X」ファンを3基標準搭載する。外形寸法：215×462×481mm 重量：7kg 予想市場価格：1万6,500円前後
Pop 2 Air Black TG
サイドパネルに強化ガラスパネルを採用したモデル。Pop 2 Air Black Solidと同様に長寿命なライフルベアリングを採用した「Aspect 12X」ファンを3基標準搭載する。外形寸法：215×462×481mm 重量：7.4kg 予想市場価格：1万6,500円前後
Pop 2 Air Black TG RGB
アドレサブルRGBファンの「Aspect 12X RGB」を3基搭載。サイドパネルにはライト強化ガラスパネルを採用した。カラーはブラック。フロントI/O部にファンのRGBコントロールボタンを装備する。外形寸法：215×462×481mm 重量：7.4kg 予想市場価格：1万8,580円前後
Pop 2 Air White TG RGB
「Pop 2 Air Black TG RGB」のホワイトモデル。「Aspect 12X RGB」ファンを3基標準搭載し、ブラックモデル同様にフロントI/O部にRGBコントロールボタンを搭載した。外形寸法：215×462×481mm 重量：7.4kg 予想市場価格：1万8,580円前後