二転三転した計画

古鷹型は、1926（大正15）年に就役した旧日本海軍で最初の重巡洋艦です。ただ、建造時からそうだったわけではありません。当初は一等巡洋艦として計画された経緯があり、設計上は「軽巡洋艦」の延長にある巡洋艦です。

【いいとこ取りか、それとも半端か？】これが重巡「古鷹型」です（写真）

軽巡洋艦とは「軽“装甲”巡洋艦」という意味で、それまでの高速・軽快な防護巡洋艦に軽度の装甲を持たせた艦種です。1908（明治41）年からドイツが建造した、マグデブルグ級を最初とします。

古鷹型の元となったのは、1917（大正6）年に計画された7200トン型軽巡洋艦でした。これは14cm砲12門（開発中だった新型20cm砲の搭載も想定）、舷側装甲76mm、61cm連装魚雷発射管4基、36ノット（66.6km/h）という性能で計画され、軽巡洋艦ですが「一等巡洋艦」とされていました。この7200トン型と、天龍型軽巡に類似した3500トン型のハイローミックスは、後に14cm砲7門・5500トン級軽巡の大量整備へと置き換えられます。

しかし、このスペックはイギリスのホーキンス級大型軽巡（基準排水量9750トン、19.1cm単装砲7門（片舷6門）、53.3cm魚雷発射管6門、舷側装甲76mm、30ノット（55.6km/h））や、アメリカのオマハ級軽巡（常備排水量7000トン、15.2cm砲12門）に劣ることが後に判明。14cm砲7門の5500t型軽巡ではこれらに対抗できないと考えられました。

こうしたなか1921（大正10）年、ワシントン海軍軍縮条約に合わせて軽巡洋艦の建造計画が変更となります。これに伴い、5500トンの川内型軽巡として建造予算が付いた「加古」の予算が、7100トン型で20cm砲6門を装備した新型軽巡に振り分けたのです。

そのため、この艦は一等巡洋艦でありながら、山岳ではなく河川に由来する名前となりました。なお、起工1番艦であった加古は建造中のトラブルによって竣工が遅れ、2番艦の「古鷹」の方が先に完成。結果、正式名称は「加古型」にはならず、「古鷹型」となりました。

初の重巡誕生も「見劣り」した？

就役した古鷹型は、基準排水量7950トン、20cm単装砲6門、61cm連装魚雷発射管6基12門、舷側装甲76mm傾斜、34.6ノット（64.1km/h）という性能でした。これはホーキンス級を明らかに上回っていました。そのためワシントン海軍軍縮条約の規定に従って「重巡洋艦」とも呼ばれるようになり、艦種は「一等巡洋艦」とされました。

基準排水量を7100トンと発表していたこともあり、古鷹型は「驚異的高性能艦」として受け止められました。しかし、ワシントン海軍軍縮条約で認められた基準排水量は1万トンで、各国重巡の多くは20.3cm砲を8〜10門備えていました。

これらと比較すると、古鷹型と、準同型艦の青葉型は見劣りしていたのも事実。20.3cm砲の前では、76mmの舷側装甲は無力に等しいものでした。その一方、「ジェーン年鑑」では古鷹型は舷側装甲127mmと考えられ、実際より評価されていました。反面「7100トンは嘘なのではないか」という疑惑もかけられていたといいます。

アメリカはロンドン海軍軍縮条約の交渉の際、重巡洋艦の対米7割を主張する日本に対し、「『古鷹・青葉型4隻で2万8400トン』を破棄して、9466トンの重巡3隻を建造するのではダメか」という交渉をしています。

もしこれが実現していたら、高雄型として建造されていたでしょうし、舷側装甲は20.3cm砲にもある程度耐えられる102〜127mm傾斜となっていた可能性があります。主砲数は高雄型なら3隻で30門なのに対して、古鷹・青葉型は4隻で24門。速力も高雄型の方が上であるため、総合的な戦闘力は上がったかもしれません。

そして、主砲を15.5cmの3連装砲に変更することで、天龍型や5500トン艦の一部を置き換える「軽巡」になっていたとしたら、現在における古鷹・青葉型の評価は違ったでしょう。軽巡と仮定すれば、これは最強クラスの性能だからです。

大改装で攻撃力は大幅アップ！ しかし…

その後、古鷹型は1936（昭和11）年から1939（昭和14）年にかけて、大改装を受けました。この時、軽量化優先で発射速度に劣る20cm単装砲6門は、20.3cm連装砲3基6門に換装されています。

改修後の古鷹型は、演習での砲撃命中率で主砲10門の妙高型や高雄型を上回っていました。九一式徹甲弾の使用と主砲仰角の向上もあり、主砲射程は2万6673ｍから2万9000ｍに増大しています。また、61cm魚雷発射管は、旋回式の4連装発射管2基8門となり、強力な九三式酸素魚雷が使用可能となりました。

しかし、防御面はバルジ装備での水中防御力強化以外は変わっておらず、機関もそのままだったため、速力は32.95ノット（61km/h）まで低下しています。

太平洋戦争中、「古鷹」「加古」は、1942（昭和17）年8月の第一次ソロモン海戦夜戦で、連合軍艦隊に対して大戦果を挙げます。しかし、その帰路でアメリカ潜水艦の雷撃により、「加古」が撃沈されました。また、残った「古鷹」も1942（昭和17）年10月、ザボ島沖海戦でアメリカ巡洋艦隊の攻撃で大損害を受けて沈没しました。

軍縮条約の変遷にも大きく翻弄された古鷹型は、「小型ながら重武装の傑作艦」と称賛されることもあれば、「ともすれば中途半端な艦」と評されることもあり、賛否両論です。ちなみにアメリカ軍の評価では「戦闘力は相応に評価できるが、1万トン型重巡と比べれば総じて劣り、特に防御面ではその感が強い」というものでした。