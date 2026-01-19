ワンコが初めて鏡を見たら、思い描いていたのとは違う自分の姿に驚いたようで…？まさかのリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で21万6000回再生を突破。「最高」「癖が強い」「アタフタしてるｗ」といった声が寄せられています。

【動画：犬が初めて『鏡で自分の姿を見た』結果→思った以上に驚いて…まさかのリアクション】

ワンコが初めて鏡で自分の姿を見たら…

TikTokアカウント「yomomo116」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「秀吉」くんが初めて鏡で自分の姿を見た時の様子です。秀吉くんは鏡を前にすると、「信じられない…」と言わんばかりの表情になり、愕然としながら自分の姿をじっと見つめたとか。どうやら自分が犬だということに気づいて、かなりショックを受けているご様子。

そしてしばしの沈黙の後で、鏡に映る自分に向かって「わうっわうっ」と吠え始めたそうです。必死に吠えまくる姿は、「これが僕だなんて絶対に認めないぞ！」と言っているかのよう。

まさかのリアクションに爆笑！

さらに秀吉くんは「ア゛ーッ」と絶叫したかと思ったら、「アバアバアバアバッ」という独特すぎる鳴き声を上げたそう。もしかして鏡に映る自分と戦っているうちに、パニックに陥っている…！？

鏡を見て驚くワンコは少なくないかもしれませんが、ここまで恐慌をきたす子はなかなかいないのではないでしょうか。秀吉くんの想像を超えるナイスリアクションは、多くの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎるw」「真実を突きつけられた瞬間」「『ま、まさか！こんな姿だったなんて！』感が半端ないｗ」「もっと凛々しい姿を想像してたのかも」「いままで見た犬の中で一番鏡にビビってる笑」といったコメントが寄せられています。

普段から吠え方が個性的

鏡を見てパニックになった時に、独特な吠え方をしていた秀吉くん。実は普段から綺麗に「ワン！」と吠えられなくて、飼い主さんに何かを訴えたい時も「あうっ」と鳴いたり「グルル…」と唸ったりしているそう。

犬なのに「ワン！」が上手に言えないというのも不思議ですが、飼い主さんはそんなところも愛おしく感じて、メロメロになっているとのこと。これからも秀吉くんには、個性的で可愛い鳴き声をたくさん聞かせてほしいですね！

秀吉くんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「yomomo116」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomomo116」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。