¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û6ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó°ì³Ñ¤Ë¹âÉ¾²Á¡ÖA¡×¡¡¥Ð¥Æ¤Ê¤¤¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¡ÈÌÔÄ´¶µ¡É´º¹Ô¤·¡ÖÁ°¸þ¤¤µ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×
Âè73²ó¡Ê18Æü¡¿GII¡¢µþÅÔ¼Ç2400m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µÆ²Ö¾Þ4Ãå¤Î¥²¥ë¥Á¥å¥¿ー¥ë¡¢¾å¤¬¤êÇÏ¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ3Ãå¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹
ºã¤¨¤Ê¤¤Ãå½ç¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÇÏ¤Ï¥ìー¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»´ÇÔ¤¹¤ë¡£°ÌÃÖ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¶áÁö¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·ÇÏÍÍø¤Î·ãÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·è¤á¼ê¾¡Éé¤ÏÊ¬¤¬°¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊÈæ¤Ù¤âË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ë¥Ï¥Þ¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¥Ð¥Æ¤Ê¤¤¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÀãÊø¤ì¹þ¤ß¤¬Íø¤¯Å¸³«¤¬´¿·Þ¤Î¥¯¥Á¡£µ÷Î¥¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï·ã¤·¤¤Àè¹ÔÁè¤¤¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾õÂÖÌÌ¤«¤é¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Æü·Ð¿·½ÕÇÕ2026 Ä´¶µÆ°²è
1½µÁ°¤ÎW¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢7F¤«¤é¹Ô¤«¤»¤Æ5F64ÉÃÂæ¤ÎÌÔÄ´¶µ¤ò´º¹Ô¡£¤È¤Ü¤±¤¿À³Ê¤ÎËÜÇÏ¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÄ´À°¥á¥Ë¥åー¤ò»Ü¤·¹©É×¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÄ´À°ÄøÅÙ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¡¢±Ô¤µ¤³¤½¸«Îô¤ë¤¬Á°¸þ¤¤µ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Æ¤Ê¤¤¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡£¥¹¥ó¥Ê¥êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¸«¸Â¤ë¤Î¤ÏÁá·×¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖA¡×