コンプしたくなる可愛さ！【ガチャ】バッグに付けられる♡「新作サンリオアイテム」

さまざまなシリーズが揃う【ガチャ】の中でも、幅広い世代から人気を集めるサンリオキャラクターズのカプセルトイ。毎週のように新作が発売されるため、サンリオに推しキャラがいる方は見逃せないアイテムばかりです。そこで今回は、バッグの取っ手や傘の持ち手に付けて可愛い「新作サンリオアイテム」を紹介します。

ミニチュアサイズになって可愛さ倍増

2025年12月第2週に発売された「サンリオキャラクターズ ミニチュアパッケージコレクション」。ハローキティやシナモロールなどの人気キャラクター全5種が手のひらサイズのミニチュアチャームになっています。キャラクターごとに異なるパッケージのデザイン、中に入ったフィギュアのクオリティの高さも注目ポイントです。

アメリカンなキティちゃんが大集合！

傘の取っ手やペットボトルのキャップに付けられる、便利なめじるしアクセサリー。2025年11月第4週に発売した「ハローキティ アメリカンデザインめじるしアクセサリー」は、キティちゃんがアメリカンな食べ物に変身したキュートなデザインが特徴です。ハンバーガーやポテトといったアメリカンらしい食べ物やミルクなど、さまざまなキティちゃんの姿を楽しめます。

【ガチャ】を回す手がついつい止まらなくなる可愛い「新作サンリオアイテム」。単体でももちろん可愛いですが、全種類コンプしてバッグやポーチにじゃら付けすれば、さらに可愛くなりそう。見かけた際は、ぜひチャレンジしてみてください！

writer：河合 ひかる