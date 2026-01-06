人気スタイリストがやっている「スニーカーで失敗しない」テクニックと選び方

ファッションアイテムとして欠かせなくなったスニーカーは、その選択肢もいっそう豊かに。買い物のヒントになりそうなスニーカー事情を総まとめ。







動きまわる職業・スタイリストならではの「気になるスニーカー」

動き回る仕事ゆえに、スニーカーの稼働率が高いGISELeのスタイリストたちに、最近の足元事情を取材。変わらず好きな形、今したい合わせ方など、プロの視点が失敗しない選びのカギに。







ワイドパンツに「Vans」が好都合

スタイリスト・樋口かほりさんが信頼を置くのは「Vans」。この時季ならではの柄や質感にも注目。

オーセンティック ピッグスエードスニーカー／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）



足元はシャープにまとめるのが大人っぽくて好き。シンプルなワイドボトムが多い今、そのラインをくずさない華奢さが合わせやすいです。秋冬らしいカーキのスエード素材はアクセントにもなり、シックで上品に仕上がる。（スタイリスト・樋口さん）







「サイズもデザインのひとつ」ととらえて選ぶ

スタイリスト・塚田綾子さんは、サイズの見極めにこだわりあり。

私は身長が高くなく、足も小さめ。ジャストサイズだと全身のバランスが悪く見える気がして、あえて１cm大きいサイズをはいています。靴ひもを締めれば安定して歩ける、スニーカーだからこそできる選び方。（スタイリスト・塚田さん）







「冬服に合わせたい」カラフル

スタイリスト・出口奈津子さんが、今号の撮影に向けてリースしていたのは、ポイントで目を引く明るい色。

冬服は色みが暗く、ボリュームもあるため重たい印象になりがち。さし色としてカラースニーカーを投入することで、手軽にトーンアップが図れます。薄底のレトロな雰囲気だと、派手さが悪目立ちせず使いやすい。（スタイリスト・出口さん）





（スニーカーのプライスや合わせ方など詳細）

【全18のアイテムや実例の一覧】≫「海外ストリートから業界関係者まで」オシャレな人が知っている「スニーカーで失敗しない」テクニックと選び方



