º£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤¬5ÆüÄ«¡¢ÂçÊ¬»Ô¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å»ºÉôÌç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¹âÃÍ¤Ç¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê°ÂÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÂçÊ¬»Ô¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¿·Ç¯¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë½é¶¥¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å»ºÉôÌç¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤Ë³¤¤¬¹Ó¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Æþ²ÙÎÌ¤Ï11¥È¥ó¤ÈµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É¹âÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÊ¬µû»Ô ¸åÆ£µ·°ìÏºÀìÌ³¡Ë¡Öµù³ÍÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢½¸²Ù¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿©Âî¤Ë¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤µû¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ²Ù¼õ¤±¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÆþ²ÙÎÌ¤Ï¡¢µîÇ¯¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºß¸ËÊ¬¤â¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1³ä°Ê¾å°ÂÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£