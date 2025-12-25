【くら寿司】『シナモロール』とコラボ☆愛くるしい恵方巻やSPメニュー＆グッズ
回転寿司チェーン「くら寿司」が、サンリオの人気キャラクター『シナモロール』とコラボレーション決定！ オリジナルデザイングッズやスペシャルなメニューが目白押しだ。
☆コラボメニューやオリジナルグッズのイメージをチェック！（写真22点）＞＞＞
2026年1月9日（金）から全国のくら寿司で「シナモロール」コラボキャンペーンが開催される。
サンリオの人気キャラクターである『シナモロール』との本コラボキャンペーンでは、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場。
店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、シナモロールやお友だちの ”エスプレッソ” 、 ”カプチーノ” など人気のキャラクター達がお寿司をイメージにしたパジャマを着た ”フィギュアストラップ” や、各キャラクターが可愛くデザインされ、眠る姿も愛らしい ”缶バッジ” 、シナモロールの様々な表情が楽しめる ”マスキングテープ” など、特別な景品が手に入る。
また、第1弾1月9日（金）〜、第2弾1月23日（金）〜の計2回にわたり、お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）税込2500円のお会計ごとに、くら寿司限定デザインが描かれたクリアファイルやクッションチャームなど貴重なオリジナルグッズをプレゼント。
数量限定のため、無くなり次第終了となるので気になる方はお早めにどうぞ！
さらに、雲の上で生まれたシナモロールをイメージしたうどんやスイーツといったコラボメニューも、期間限定で登場する。
加えて、1月4日（日）から予約受付を開始される恵方巻でもコラボ商品が登場。
「シナモロールの恵方巻3本セット」は、メインキャラクターが描かれた特製フィルムが巻かれており、オリジナルステッカーも付いてきちゃいます♪
恵方巻はお持ち帰り限定、受け渡しは2026年2月3日（火）。 数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となるので注意してね。
ファンにはたまらないオリジナルグッズや、シナモロールをイメージした期間限定メニューも楽しめるこの貴重な機会にぜひくら寿司に足を運んでみてよう！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663574
