『永久のユウグレ』第12話 それぞれの愛の価値観がぶつかり合う
MBS／TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて2025年9月25日（木）から毎週木曜24時26分〜全国同時放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』。第12話のあらすじ、先行場面カットが公開された。
『永久のユウグレ』の舞台となるのはAIの技術が発展した未来の世界。物語は最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年にわたるコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい ”エルシー” と呼ばれる制度……。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに……という内容の本格ラブストーリーだ。
このたび、12月18日（木）から放送開始となる第12話「あなたの愛はあなたのもの」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第12話「あなたの愛はあなたのもの」あらすじ＞
王真樹研究所へやって来たアキラとユウグレの前に立ちはだかるアモル＆ヨイヤミ。ヨイヤミの体にアモルとヨイヤミ、2人分の意識が融合した彼女は、アキラとユウグレに ”エルシー” を迫り、ユウグレを捕獲するため、攻撃を仕掛けてくる。暴走する ”彼女” を説得しようとするユウグレだったが……。アキラ、ユウグレ、アモル、それぞれの持つ ”愛” の ”価値観” がぶつかり合い、どのような ”答え” へと辿り着くのか。
＞＞＞第12話先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS
『永久のユウグレ』の舞台となるのはAIの技術が発展した未来の世界。物語は最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年にわたるコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい ”エルシー” と呼ばれる制度……。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに……という内容の本格ラブストーリーだ。
＜第12話「あなたの愛はあなたのもの」あらすじ＞
王真樹研究所へやって来たアキラとユウグレの前に立ちはだかるアモル＆ヨイヤミ。ヨイヤミの体にアモルとヨイヤミ、2人分の意識が融合した彼女は、アキラとユウグレに ”エルシー” を迫り、ユウグレを捕獲するため、攻撃を仕掛けてくる。暴走する ”彼女” を説得しようとするユウグレだったが……。アキラ、ユウグレ、アモル、それぞれの持つ ”愛” の ”価値観” がぶつかり合い、どのような ”答え” へと辿り着くのか。
＞＞＞第12話先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS