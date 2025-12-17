『不滅のあなたへ Season3』第12話 「とぶむし」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第12話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第12話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#12「とぶむし」あらすじ＞
かつてノッカーは無差別に⼈の命を奪った。現世では、人の体内に入って意識を奪い、その体を勝手に動かす。数百年の間、ひそかに進化を遂げ、人との共存を選んだノッカーにどう対抗すべきか模索するフシたち。ユーキは彼らの本当の目的と次なる計画について、ある仮説を立てる。フシは、あの少年のもとへ。するとそこに現れたのは……。
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
