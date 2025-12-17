【ピングー】京王百貨店 新宿店にて 「PINGU（TM） SHOP」が期間限定オープン！
2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU（TM） SHOP」を京王百貨店 新宿店にてオープンいたします。
＞＞＞「PINGU（TM） SHOP」販売アイテムをチェック！（写真8点）
「ピングー」は、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。
1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。
そんな『ピングー』の期間限定ショップが、2025年12月18日（木）より京王百貨店 新宿店にオープンする。終了日は未定だ。
このたびのオープンを記念して、ピングーの原作であるクレイアートを使用したグッズが多数発売される。きっとお気に入りのアイテムが見つかるはず。
また、ピングーグッズを税込み3300円以上購入の方にはノベルティとしてショッパーがプレゼントされる。
そして、オープン初日の12日18日（木）10時に、京王百貨店 新宿店の正面玄関にてピングーとピンガがお出迎えしてくれる。
『ピングー』ファンは新宿へ！
（C）2025 JOKER.
