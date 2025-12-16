「捨て色が一切ない」メイクのプロたちも使い続けている「本当にいいパレット」





まだ「これ以上の色に出会えてない」絶妙な色



メイクのプロや美容通たちが、実際にずっと愛用しているというパレットをご紹介。捨て色は一切なくどの色も残らない。「このブランドならではの唯一無二」という名作をリコメンド。







プロに愛用者も多い言わずと知れた名作

ルナソル アイカラーレーション 15 6,820円／カネボウ化粧品 ラブコール殺到により、2022年に定番化したカラー。肌なじみのいいマット系2色もさることながら、左側2色の圧倒的なキラキラ感もファンの多い理由。



【こう使う！】

ブラウン＋ホワイトラメで澄んだ目元に。「右上のベースカラーはヨレを防ぐためマストで使います。右下のブラウンでグラデをつくってから左上のラメを目頭からまぶたにかけてふわっと。定番化された理由に深く納得する実力派」（三條場夏海さん／Gajessディレクター）



すべてのカラーをまんべんなく。「ベーシックなパレットなので、王道的に使っています。右下のブロンズカラーはラメが強いため、なじませるために左上の無彩色ラメとミックス。シーンを選ばないので、断然出番が多い」（AYANAさん／ビューティライター）







海外っぽくないナチュラルなキレイ色

アイシャドウ ♯Pillow Talk 13,800円（編集部調べ）／シャーロット・ティルブリー 「日本に上陸してもいいんじゃない？と思うブランド。奇抜な色が少なく、日本人に似合う色がそろっています。ピンクアイシャドウのこちらは品のある甘さで使いやすく、微粒子パウダーで粉飛びもしません」（Romiさん・ビューティインフルエンサー） 英国のメイクアップアーティスト、シャーロット・ティルブリーによるブランド。口コミでも優しい色なのに発色が良い、色がかわいい、全体的にとても使いやすいと評判のアイシャドウパレット。







美容のプロたちが廃番を恐れる「唯一無二の頼れる名品」

