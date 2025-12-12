この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「雪崩に巻き込まれたかのごとく…」開店2ヶ月で一時閉店、キテミテマツドで起きていたテナント撤退の連鎖

YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【閉鎖】復活を遂げたはずなのに一部フロアが完全閉鎖になっていた駅前商業施設...中には開店から2ヶ月で閉店する店舗まで？」を公開。かつて百貨店「伊勢丹松戸店」として親しまれた千葉県松戸市のランドマークが、新たな商業施設として再出発したものの、テナントの相次ぐ撤退とフロア閉鎖という厳しい現実に直面している様子を伝えた。



この施設は、43年の歴史に幕を下ろした伊勢丹松戸店の跡地に、2019年に「キテミテマツド」として開業した。地域密着型の複合施設として再出発し、当初は多くの客で賑わいを見せていた。しかし近年、テナントの閉店が相次ぎ、一部のフロアは丸ごと閉鎖される事態となっている。動画では、2025年8月に完全閉鎖が発表された10階のフードコートの現状を紹介。中には、開業からわずか2ヶ月で一時閉店を余儀なくされたラーメン店もあり、店主はSNSで「雪崩に巻き込まれたかのごとく…」とその苦境を投稿したという。



閉店の連鎖が続く一方、スーパーやドラッグストアなどが入る低層階は日常の買い物客で賑わっており、施設全体が閑散としているわけではない。しかし、上層階は人影がまばらで、施設内での客足の分断が課題となっていることがうかがえる。



キテミテマツドは、テナント撤退や上層階の閑散化といった課題を抱えながらも、新たな銀行の入居計画や、市役所機能の一時移転案など、前向きな動きも見られる。駅前の再開発が進む中、この建物が再び街のシンボルとして輝きを取り戻せるのか、その動向が注目される。