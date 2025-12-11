大人気コラボレーション第三弾「DHC×スヌーピー」の限定デザインクレンジングオイルが登場！ 可愛いスヌーピーと一緒にスキンケアしよう。



DHCの「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」に『PEANUTS』のスヌーピーデザインパッケージが2025年12月11日（木）に登場した。



DHCとスヌーピーのコラボレーションは、2025年7月に第一弾＜ノベルティプレゼント＞、11月に第二弾＜洗顔料2種とリップクリームのコラボパッケージ発売＞が実施された。

第三弾となる今回は、売上累計1.2億個（1995年12月〜2024年12月末日までのシリーズ総販売個数／サイズ違い、コラボ品等を含む）を突破したディープクレンジングシリーズから、「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」のコラボレーションパッケージがリリースされる。



デザインは、スヌーピーが一番の親友であるウッドストックを抱きしめている ”キュート” な様子と、スヌーピーが ”スター” とウッドストックを眺めている様子を描いた2種類で、お好みに合わせて購入いただける。

お取り扱いはDHCオンラインショップ、DHC直営店のほか、全国の総合スーパー・空港免税店など。

いずれも数量限定なので気になる方はお早めにどうぞ♪