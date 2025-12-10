【超ネタバレ】話題の韓国ドラマ『明日はきっと』あらすじと名シーン総まとめ
世界的人気俳優 パク・ソジュンと、今最も旬な女優ウォン・ジアン が共演するロマンス韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：キョンドを待ちながら）が、 Prime Videoで12月7日（日）より独占配信スタート！ 毎週 日・月曜日に1話ずつ配信。本作は、パク・ソジュン約7年ぶりのロマンス主演作。世界240以上の国と地域で Prime Video世界独占配信中です。
■韓国ドラマ『明日はきっと』配信スケジュール
2025年12月7日（日）に第1話が配信スタート！以降、毎週日曜・月曜に1話ずつ配信。
【全12話】
第1話：2025年12月7日（日）配信スタート
第2話：2025年12月8日（月）
第3話：2025年12月14日（日）
第4話：2025年12月15日（月）
第5話：2025年12月21日（日）
第6話：2025年12月22日（月）
第7話：2025年12月28日（日）
第8話：2025年12月29日（月）
第9話：2026年1月4日（日）
第10話：2026年1月5日（月）
第11話：2026年1月11日（日）
第12話（最終回）：2026年1月12日（月）
『明日はきっと』を視聴できるのは Prime Videoのみ。
Amazonプライム会員なら追加料金なしで見放題。配信開始日からすぐに視聴できます。
Amazonプライム会員ではない方も、初回30日間の無料体験が可能。期間中の視聴も無料で楽しめます。
■『明日はきっと』ネタバレあらすじ
【ネタバレを含みます。ご注意ください】
■【1話】20歳、“まぶしすぎる初恋”――そして再会
PCのモニターが放つ青白い光の前で、男は迷っていた。
画面には『“ジャリム”の婿、女優アン・ダヘと不倫』という見出し。
送信ボタンを押すべきか、否か。
それは男にとってただのスクープではない。かつて愛した「元恋人」の夫のスキャンダルだったからだ。
場面は変わり、徹夜明けの気怠い朝。
トンウン日報の記者イ・キョンドが食事をとりに店に入ると、部下から非情なメールが届く。
『記事、アップしました』 キョンドが深く重い溜息をついた直後、店内のテレビが騒がしく速報を報じ始めた。
『大企業ソチャングループ次男チョ・ジノン、女優アン・ダヘと不倫疑惑』
『麻薬使用疑惑の現場にチョ・ジノン氏が同席』
『妻は有名企業ジャリムアパレルのソ・ジウ氏』
『不倫と薬物疑惑で離婚危機、両グループの経営にも打撃か』
画面には、不倫、麻薬、そして有名企業同士の政略結婚の破綻……センセーショナルな文字が躍る。
「あんなおかしな奴と結婚しやがって……。大体、この記事は芸能部じゃなく社会部のネタだって上司に言ったんだよ……」
断酒中だった誓いを破り、キョンドは酒を煽りながらクダを巻いていた。
「相手が有名女優だから仕方ない」
「お前だって言い訳したいだけだろ？」
そんな彼にツッコミを入れるのは、大学時代のサークルの先輩3人。
彼らは知っているのだ。かつてキョンドが、渦中の妻ソ・ジウと深く愛し合っていたことを。
夜が更け、静寂に包まれたオフィス。 残業中のキョンドは、検索窓へ『ソ・ジウ』と打ち込んだ。
画面に溢れ出すのは、有名企業「ジャリムアパレル」の次女としての華やかな姿。
海外ファッションショーでのスナップ、新作発表会、SNSで拡散される優雅なポストの数々。
そこに映る彼女は、完璧で、遠い世界の住人そのものだった。
でも、キョンドの脳裏に蘇るのは、セレブのソ・ジウではない。
まだ何者でもなかった彼女と出会った、あの頃の記憶だった――。
2007年、20歳の春。
大学生のイ・キョンドは、地味だけれど優しく、少し不器用な青年だった。
そんな彼の前に、突然現れたのがソ・ジウだった。
華やかな美貌と明るい笑顔、しかしその内側には誰にも言えない孤独を隠し持っていた。
二人の出会いはキャンパスのサークル祭り。
落とした500ウォンを必死に探すキョンドを、海外留学で知り合った友人を訪ねてきたジウが見かける。
「バナナ牛乳が買えない…」と肩を落として去るキョンド。
その後、ジウはその500ウォンを拾い上げ、ちゃっかりバナナ牛乳を買って喉を潤していた。
「ちょっと」
声をかけられたジウは劇団「支離滅裂」サークル勧誘中のセヨンに声を掛けられる。
トイレに行きたいとせがまれ、ジウは突然、サークル勧誘の店番を5分だけすることに。
そこに現れたのはさっき500ウォンを探していたキョンドだった。
「まさか新入生？」「老け顔だけどブサイクじゃない。名前を書いて」と半ば強引に申込書を差し出すジウ。突然のタメ口。てっきり先輩だと思っていたキョンドだったが、セヨンが戻り、ジウも同級生だということがわかり、驚くキョンド。
颯爽と去るジウを追いかけ、「老け顔と入れたことについて謝って」とキョンドは言うが、「正直な感想」とジウは大笑い。「暇だし飲みに行こう。まさか飲めない？」と面白がりながらあおり、ジウとキョンドは初対面で酒場に行くことに。
昼間から始まった飲み比べ。もうバスもない深夜になっていた。
「一緒に寝る？」とジョークを飛ばして「またね」と明るく去っていくジウ。
キョンドは深夜の街で先輩たちに拾われ、再び飲み明かし、部室で雑魚寝する羽目になった。
翌朝、ジウは再びキョンドの大学にやってきた。
美人で華やかなジウは注目の的。
キョンドは見つからないよう隠れるが、ジウにカバンを奪われ、教室を飛び出し追いかけていく。おおお〜〜っと盛り上がる教室。
食堂でジウは部室で18時に会おうと言い残して去っていった。
キョンドは授業に戻るが、約束の時間が気になってそわそわ。
18時、約束の時間だ。
外からキョンドの後ろ姿を確認し、笑顔でジウは部室へ向かおうとするが、そこへ一本の電話が。
ジウに厳しい母からの電話だった。
「ニューヨークにいればいいものを」「時間を無駄にしている」「行動に責任を持て」。冷酷な母の言葉は、ジウの笑顔を一瞬で奪い去った。
約束の時間をだいぶ過ぎ、キョンドは部室を後にする。
キョンドが桜の咲き誇る帰り道を歩いていると、落ち込んだ様子でベンチに座るジウを見かける。
キョンドのぶっきらぼうながらも優しい相槌に癒されていく様子のジウ。
ジウに引っ張られ、バス停に向かって走る二人。
バスでキョンドはジウにイヤホンの片方を差し出す。流れるのはソン・シギョンの「二人」。
同じ曲を聴きながらバスに乗るキョンドとジウ。そして連絡先を交換しあった。
まさに青春の始まりだった…。
学生時代、ジウと二人で訪れた「秋史（チュサ）の書信」刊行記念ブックコンサート。
コンサートだと言われて連れてこられたジウは思っていたものと違っていた様子。
当初は退屈そうにしていたジウだったが、帰りの駅で電車を待ちながら、キョンドが好む詩について尋ねてきた。 「最愛の妻に先立たれた、その悲しみの中で書かれた詩」 そう解説し、せがまれるままに詩を口ずさむキョンド。ふと横顔を覗くと、ジウの瞳からは涙が溢れ出していた。
驚くキョンド。泣きながら「本当に恋しかったのね」と泣きながら微笑むジウ。
「意外とまともな感性を持っているんだ、君って…」軽口を言い合って笑いあったあの日。
互いの魂が触れ合った、忘れられない夜だった。
そして現在。
深夜残業後、ひとり会社を出たキョンド。
外に出るとそこには元恋人・ジウが立っていた…。
10年ぶりの再会だった。
夜のカフェで向かい合う二人。
体調を聞くと、「今も精神科の薬を服用している」とジウ。
ジウは本『ゴドーを待ちながら』を引き合いに出しながら、
「ゴドーは来なくてもキョンドは来るんだよね？ 本当は待っていたこともあった」と話すジウに、「たかが演劇、もう忘れて」と冷静に返すキョンド。
『ゴドーを待ちながら』は互いの思い出の本だった。
つきあい始めた二人が大学で『ゴドーを待ちながら』をきっかけにキョンドの好きな本について話していると、サークルの先輩たちがやってきて飲みに行くことに。
しかし、和やかな時間を切り裂くようにジウの携帯が鳴り響く。
電話の主は母親だった。
家に戻ったジウに母は冷たく接する。
学歴のために強要された留学、興味のない西洋美術史の専攻。
韓国の大学に通いたいというジウの悲痛な訴えを、プライドの高いジウの母は冷酷に切り捨てる。
一切ジウの気持ちを尊重せず、家柄に見合った行動をしろと価値観を一方的に押し付ける母親。
絶望のあまり衝動的に薬を口に放り込むジウだったが、すぐに吐き出し、窒息しそうな豪邸から逃げるように飛び出した。
携帯も持たず飛び出したジウが大学の公衆電話から助けを求めたのはキョンドだった。
泣き崩れるジウをキョンドは心配しながらも彼女を優しく受け入れる。
温もりに安堵し、「あなたが好き」と胸に顔をうずめるジウ。
「実は…」彼が演劇サークルに入った理由を聞いて、笑顔を取り戻すジウ。
キョンドとジウはキスを交わし、強く抱きしめ合った…。
現在。
深夜のカフェで、二人は静かに向き合っていた。
「あの記事のおかげで、やっと自由になれた」 ジウはまるで他人の話をするように語り始めた。
「結婚は『企業の合併』みたいなものだったから最初から私は弱い立場だった。荒れていた私が嫁げただけでもマシだと言われたし、うつ病もパニック障害も、すべて私が悪いって。不妊だという噂も流されたし、酔って暴言を吐かれたこともある。夫が外で誰と寝ようが、愛のない結婚なんだから傷つかない」ジウから聞かされたのは卑下され続けた不幸な結婚生活。泥沼化していた離婚訴訟が、皮肉にもあの記事をきっかけに決着したのだと感謝さえ口にした。
しかもお礼にと、自分のスキャンダルをネタとして提供すると話すジウに対し、キョンドは言葉を失い…そしてきっぱりと拒絶した。
「次に会うとしたら、君か僕の葬式だ」
その瞳には、深い悲しみが宿っていた。
席を立つキョンドの背中を見送ることもできず、残されたジウは一人、頭を抱え込んだ。
【第1話ココが見どころ！】
●正反対な二人の“無邪気な恋”に胸キュン！ “地味でまっすぐ”な青年と、“自由で破天荒”なヒロイン。
正反対だからこそ惹かれ合う、学生時代の無邪気な恋の始まりは必見です！ インタビューでは「20歳を演じることに少し不安があった」と語っていたパク・ソジュンですが、その心配は無用。不器用な若者にしか見えない演技力と、輝くような美貌には驚かされるばかり！
●冒頭の500ウォンとバナナ牛乳のエピソードは、ジウの「ちゃっかりした性格」と、キョンドの「不器用」を象徴する可愛らしいシーン！
●“キス職人”パク・ソジュンの手腕が光る！ さすがはキス職人、パク・ソジュン！ 初恋ならではの「ぎこちなさ」を表現しつつも、観る者を惹きつける魅力的なキスシーンに仕上がっています。 まだ青い二人のキスが、物語が進み大人になるにつれてどう変化していくのか……今後の展開からも目が離せません！
●桜並木のシーンが美しい！ 監督がこだわりにこだわったシーンだとお台場のイベントでパク・ソジュンが話していた通り。不器用ながらも優しさあふれるギョンドの人柄がよく出ているシーン！
■【登場人物】メインキャラクター
■ イ・キョンド（パク・ソジュン）
トンウン日報・芸能部記者。
20歳＆28歳でジウと恋に落ち、現在“三度目の再会”へ。
↓
演じるのは：パク・ソジュン
芸能人のスキャンダルを追う記者イ・ギョンド。演じるパク・ソジュンは7年ぶりのラブロマンス主演となります！
1988年12月16日生まれ。185cm。
2011年に映画『パーフェクト・ゲーム』でデビュー、2013年には『金よ出て来い✩コンコン』で第6回コリア・ドラマ・アワーズ男性新人賞を受賞。2014年『金よ出て来い✩コンコン』、2015年『彼女はキレイだった』、2016年『花郎（ファラン）』、2017年『サム、マイウェイ 恋の一発逆転！』、2018年『キム秘書はいったい、なぜ？』と出演ドラマが立て続けに大ヒットし「ロマンスの王様」と呼ばれるように。2015年韓国映画『悪のクロニクル』では第36回青龍映画賞人気スター賞を受賞するなど、数々の賞を受賞。2020年に主演を務めた『梨泰院クラス』は世界的なヒットを記録し、圧倒的な人気を確立しました。2023年に放映された映画『マーベルズ』でハリウッド進出も果たしています。
地上波は5年ぶり、ラブロマンスの主演は7年ぶりとなるパク・ソジュンの待望の地上波ドラマとなります！
■ ソ・ジウ（ウォン・ジアン）
裕福な家庭の次女。SNSでも注目されるファッショニスタ。
現在は大物実業家の妻だが、夫の不倫で世間から注目の的に。
↓
演じるのは：ウォン・ジアン
1999年8月17日生まれ。170cm。
韓国芸術総合学校演劇院演技科を休学中に演技活動を始動し、2021年に韓国ドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』でデビュー。2022年『あなたの願いを言えば』ではKBS演技大賞助演女優賞にノミネートされ、2024年には『イカゲーム』シーズン2のセミ役として出演し世界的に大ブレイクを果たしました。2023年からルイ･ヴィトンのアンバサダーを務める今まさに大注目の若手俳優です！
■ セヨン（イ・ジュヨン）
大学サークル「支離滅裂」時代の先輩で仲間。明るく支えてくれる存在。セヨンがサークル勧誘の席を外してジウに店番をさせたことがキョンドとジウが出会うきかっけに。
■ウシク（カン・ギドゥン）
大学サークル「支離滅裂」時代の先輩で仲間。キョンドの頼もしい味方。
■イ・ジョンミン（チョ・ミングク）
大学サークル「支離滅裂」時代の先輩で仲間。笑いと明るい時間を提供してくれるいい先輩。
■ ソ・ジヨン（イ・エル）
ジウの姉でファッションブランドのCEO。妹想いの姉。
■チャン・ヒョンギョン（ナム・ギエ）
ジウの母。ジウに厳しく当たる。
■『明日はきっと』は切なさとキュンキュンの両方が楽しめる没入ロマンス！
『明日はきっと』は、初恋、2度目の恋、そして“再会”という三段階のラブストーリーが重なり合う名作の予感。
20歳のキラキラと、28歳のほろ苦さ、そして30代の複雑な感情――どの時代にも“本気の恋”があった。
第1話から心を掴まれる切ない再会ロマンス。ぜひチェックしてみてください。
『明日はきっと』Prime Videoにて12月7日（日）より独占配信、以降毎週 日・月曜日に1話ずつ配信
【TEXT=みやしま＆YYY】