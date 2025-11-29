伊達さゆり、大先輩・山寺宏一と“初共演”も「実は小学生の頃に一度だけ…」
サンドウィッチマン・伊達みきお（51歳）の姪で、声優の伊達さゆり（23歳）が、11月28日に放送された情報番組「OH！バンデス30周年大感謝祭 4時間公開生スペシャル」（ミヤギテレビ）に出演。大先輩・山寺宏一（64歳）との思い出を語った。
放送開始から今年で30周年を迎えた、さとう宗幸が司会を務める宮城の人気番組「OH！バンデス」の特番に、宮城出身のハウンドドッグ・大友康平、山寺宏一、伊達さゆりがゲスト出演。
山寺について、「今までお目にかかったことはあったんですか？」と聞かれた伊達は「実は…本当に私が小学生の頃に一度だけ、お会いしたことがありまして。そのときに私がたまたま誕生日だったんですけど、ハッピーバースデーの歌を（歌ってくれた）」と話す。状況としては、山寺とサンドウィッチマンが一緒に出ていた番組に、たまたま伊達が顔を出していたという。
そして、「そのときはもう声優やろうと思ってたの？」との質問に、伊達は「そのときはまだなにも…小学生だったので、なにも…外でただ遊んでる子でした」と語った。
