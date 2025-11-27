この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドコモのサービスを解説するYouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【他社OK】ドコモのスゴ得が神進化！ChargeSpot使い放題の登録手順やお得な活用方法をわかりやすく解説」と題した動画を公開。ドコモが提供する「スゴ得コンテンツ」に加入することで、モバイルバッテリーレンタルサービス「ChargeSpot」が使い放題になる新特典について、その登録方法やお得な活用術を解説した。



動画によると、2025年11月5日より、スゴ得コンテンツ（月額418円）の契約者は、ChargeSpotを回数無制限で利用できるようになったという。ChargeSpotは通常、1時間の利用で330円の料金が発生するため、月に2回以上利用するユーザーであれば、スゴ得コンテンツに加入した方がお得になるとのことだ。



利用手順は、まずスゴ得コンテンツに申し込み、サイト内から毎月配布されるChargeSpot用のライセンスコードを取得。その後、ChargeSpotの公式アプリをダウンロードし、取得したライセンスコードを入力して登録を完了させる。一度登録すれば、あとはアプリ内のQRコードをスキャンするだけで、全国のChargeSpotからバッテリーをレンタルできると説明した。



さらに、スゴ得コンテンツの魅力はChargeSpotだけではないと出演者は指摘する。月額418円で、約150種類もの人気有料アプリやコンテンツが使い放題になるほか、dポイントが貯まるミニゲームや、カフェ、飲食店、ガソリンスタンドなどで利用できるお得なクーポンも多数提供されている。動画内では、実際に抽選に参加してコンビニの商品が当たる様子も紹介された。



ChargeSpotを頻繁に利用する人はもちろん、様々なアプリやクーポンをお得に活用したい人にとっても、非常にコストパフォーマンスの高いサービスと言えるだろう。スゴ得コンテンツには初回31日間の無料期間も設けられているため、気になる人は一度試してみてはいかがだろうか。