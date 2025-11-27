この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドコモのサービスを解説するYouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【他社OK】ドコモのスゴ得が神進化！ChargeSpot使い放題の登録手順やお得な活用方法をわかりやすく解説」と題した動画を公開。ドコモが提供する「スゴ得コンテンツ」に加入することで、モバイルバッテリーレンタルサービス「ChargeSpot」が使い放題になる新特典について、その登録方法やお得な活用術を解説した。

動画によると、2025年11月5日より、スゴ得コンテンツ（月額418円）の契約者は、ChargeSpotを回数無制限で利用できるようになったという。ChargeSpotは通常、1時間の利用で330円の料金が発生するため、月に2回以上利用するユーザーであれば、スゴ得コンテンツに加入した方がお得になるとのことだ。

利用手順は、まずスゴ得コンテンツに申し込み、サイト内から毎月配布されるChargeSpot用のライセンスコードを取得。その後、ChargeSpotの公式アプリをダウンロードし、取得したライセンスコードを入力して登録を完了させる。一度登録すれば、あとはアプリ内のQRコードをスキャンするだけで、全国のChargeSpotからバッテリーをレンタルできると説明した。

さらに、スゴ得コンテンツの魅力はChargeSpotだけではないと出演者は指摘する。月額418円で、約150種類もの人気有料アプリやコンテンツが使い放題になるほか、dポイントが貯まるミニゲームや、カフェ、飲食店、ガソリンスタンドなどで利用できるお得なクーポンも多数提供されている。動画内では、実際に抽選に参加してコンビニの商品が当たる様子も紹介された。

ChargeSpotを頻繁に利用する人はもちろん、様々なアプリやクーポンをお得に活用したい人にとっても、非常にコストパフォーマンスの高いサービスと言えるだろう。スゴ得コンテンツには初回31日間の無料期間も設けられているため、気になる人は一度試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

01:03

スゴ得 × CHARGESPOTの概要
05:20

スゴ得 × CHARGESPOTの使い方
07:58

スゴ得コンテンツの活用方法

関連記事

ドコモラボチャンネルがポイ活プランに斬り込み！「ややこしいが理解すれば激安」

ドコモラボチャンネルがポイ活プランに斬り込み！「ややこしいが理解すれば激安」

 ドコモラボが明かす「特典増額の裏技」──ドコモ光申し込み&優待コード入力入力で最大8.6万円！

ドコモラボが明かす「特典増額の裏技」──ドコモ光申し込み&優待コード入力入力で最大8.6万円！

 ドコモラボが解説！エンタメ見放題“ドコモMAX”の新特典に大注目！「利便性どんどん高まってる」

ドコモラボが解説！エンタメ見放題“ドコモMAX”の新特典に大注目！「利便性どんどん高まってる」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ドコモラボチャンネル_icon

ドコモラボチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 1.87万人 99 本の動画
ドコモラボチャンネルでは、ドコモサービスを中心に「お得になる話」「ちょっといい話」「知らなかった話」など、ドコモ公式では言ってくれないようなことを忖度なく解説します。少しでも皆様のお役に立てるよう、分かりやすい動画を作っていくので、ぜひご覧ください！
youtube.com/channel/UCd74EZYSp7yx8AuxPTIT3PA YouTube