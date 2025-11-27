女性プロゲーマーで配信者・たぬかなが２７日までにＳＮＳで結婚していたことを発表し、反響を呼んでいる。

Ｘ（旧ツイッター）で「結婚してました」とつづり、ウェディングフォトを投稿。長身の夫との２ショットも披露した。

配信では「結婚は４年目になります。炎上前だね」「子どもはいない」と明かし、不妊治療をしているとも告白。夫の身長については「１８０センチです」と明かした。

結婚を隠しているのがしんどくなり、公表したという、たぬかな。この投稿には「マジで！？！？！？」「おめでとうございます！！」「イケてる旦那さんと幸せに」「美しすぎ」「きれい」「ドレス素敵」などの声が寄せられている。

たぬかなは２０２２年の配信でウーバーイーツを利用した際、男性配達員から連絡先を聞かれたことを明かし、男性の身長が１６５センチほどだったことについて、「１７０（センチ）ないと正直、人権ない。１７０センチない方は人権ないんだって思いながら生きていって下さい」などと発言。ネット上で炎上し、謝罪したもののプロ契約を解除されたことが話題になった。