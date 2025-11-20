【いじめ】加害者と被害者、双方の親はどう動く？“いじめ加害者の親”だけが味わう地獄のリアル【作者に聞く】
「うちの子に限って」と信じていた娘がいじめをしていたら、親はどうすればいいのだろうか。いじめの加害者と被害者、双方の親の視点から描いた、しろやぎ秋吾さんの漫画『娘がいじめをしていました』が注目されている。当事者である子どもたちではなく、何があったか直接は知らない保護者の視点で淡々と描かれる本作。今回は、作者であるしろやぎさんに制作秘話を伺った。
本作は、いじめる側といじめられる側、その親を視点にした漫画だ。描くきっかけについて、しろやぎさんは「セミフィクションの題材として『いじめっ子の親の話』を編集さんに提案していただいて、自分も読んでみたいと思い、描き始めました」と語る。自身にも小学生の子どもがいるため、「まさか自分の子どもが…」と想像し、いつ当事者になってもおかしくないと感じたそうだ。
物語はフィクションだが、登場人物の心情をリアルにするため、妻や編集者と何度もネームを作り直した。制作に行き詰まったときはSNSで体験談を募集し、100件以上読み込んだという。「体験談は本書の中では親の心情の参考にだけ、させていただきました」と、リアリティへのこだわりを明かす。
■あえて「いじめの実態」を描かない理由と親へのメッセージ
本作の特徴は、いじめの原因や具体的な内容が明確に描かれていない点だ。「ストップいじめ！ナビ」の方に話を聞いたとき、加害行動につながるストレス要因について知ったしろやぎさん。しかし、それらを具体的に描くと「どこかの1事例」として読まれてしまい、共感しにくくなると考えた。
「できるだけ何に問題があるのかわからないように、一見『普通』の家庭で起こった出来事にしようとしました」と語る。子どものいじめの実態を読者にも隠すことで、1話ずつ親の視点と同じように悩み、疑いながら読んでほしいという意図がある。
作中では、ネットでの告発や保護者説明会など、現代的な問題も描かれる。しろやぎさんは「有名人の過去のいじめ問題やネットの晒しあげなど、いろいろと思うことがあってこのシーンができました」と振り返る。
取材協力：しろやぎ秋吾
