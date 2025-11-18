URBAN RESEARCH×soelのコラボ新作♡冬の髪を潤す限定ヘアオイル登場

URBAN RESEARCHとホリスティックスキンケアブランド「soel」のコラボレーション第二弾として、冬の乾燥対策にぴったりな「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」が登場します。植物の力を余すことなく引き出したヘアオイルは、パサつきが気になる季節に心強い味方。ユズやグレープフルーツが香る特別なブレンドフレグランスに加え、ホリデー気分を高める赤い巾着もセットに♡ギフトとしても、自分へのご褒美としてもおすすめのアイテムです。

植物の恵みを凝縮した冬のヘアオイル

soelが手がける「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」は、乾燥が気になる季節に寄り添う植物由来のヘアケアオイル。

毛髪に潤いと柔軟性を与え、パサつきやゴワつきを抑えて、自然なツヤを引き出します。

香りはユズ・グレープフルーツ・ライムの爽やかさから、ホーウッドのぬくもり、サンダルウッドとシダーウッドの落ち着きへと続くウッディシトラス調。

透明感と深みが共存する香りは、日々のケアを心地よい時間へと導いてくれます。

特別な赤い巾着付きでギフトにも♡

今回のコラボレーションでは、ホリデームードを感じさせる深いレッドの“特別な巾着”が付属。オイルとの相性も良く、上品で贈り物にもぴったりな仕上がりです。

別注ヘアオイルは4,600円（税込）で、品番はSOEL-H011UZA3。Fragranceは「Yuzu Woody」。

TOPはユズ、グレープフルーツホワイト、ライム、MIDDLEはホーウッド、LASTはサンダルウッドとシダーウッド。香りの変化が豊かで、気分に寄り添ってくれるのも魅力です♡

取り扱い店舗と使い方のポイント

取り扱いはURBAN RESEARCH各店（KYOTO、ルクア イーレ店、小倉井筒屋店を除く）とアーバンリサーチ オンラインストア。

髪全体になじませるだけでなく、タオルドライ後のアウトバスオイルとしても活躍します。

毛先を中心によくなじませると、しっとりした仕上がりに。肌にも使用できるため、1本で全身に潤いケアが叶うのも嬉しいポイントです。

まとめ♡冬の髪に贅沢な潤いを

URBAN RESEARCHとsoelのコラボ第二弾となる「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」は、乾燥が深まる冬に寄り添う頼れるアイテム。

ウッディシトラスの穏やかな香りと赤い巾着の特別感は、ギフトにも自分用にもぴったりです。髪にも肌にも使える万能オイルで、寒い季節のケアタイムを優雅にアップデートしてみませんか♪