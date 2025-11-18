URBAN RESEARCH×soelのコラボ新作♡冬の髪を潤す限定ヘアオイル登場
URBAN RESEARCHとホリスティックスキンケアブランド「soel」のコラボレーション第二弾として、冬の乾燥対策にぴったりな「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」が登場します。植物の力を余すことなく引き出したヘアオイルは、パサつきが気になる季節に心強い味方。ユズやグレープフルーツが香る特別なブレンドフレグランスに加え、ホリデー気分を高める赤い巾着もセットに♡ギフトとしても、自分へのご褒美としてもおすすめのアイテムです。
植物の恵みを凝縮した冬のヘアオイル
soelが手がける「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」は、乾燥が気になる季節に寄り添う植物由来のヘアケアオイル。
毛髪に潤いと柔軟性を与え、パサつきやゴワつきを抑えて、自然なツヤを引き出します。
香りはユズ・グレープフルーツ・ライムの爽やかさから、ホーウッドのぬくもり、サンダルウッドとシダーウッドの落ち着きへと続くウッディシトラス調。
透明感と深みが共存する香りは、日々のケアを心地よい時間へと導いてくれます。
特別な赤い巾着付きでギフトにも♡
今回のコラボレーションでは、ホリデームードを感じさせる深いレッドの“特別な巾着”が付属。オイルとの相性も良く、上品で贈り物にもぴったりな仕上がりです。
別注ヘアオイルは4,600円（税込）で、品番はSOEL-H011UZA3。Fragranceは「Yuzu Woody」。
TOPはユズ、グレープフルーツホワイト、ライム、MIDDLEはホーウッド、LASTはサンダルウッドとシダーウッド。香りの変化が豊かで、気分に寄り添ってくれるのも魅力です♡
取り扱い店舗と使い方のポイント
取り扱いはURBAN RESEARCH各店（KYOTO、ルクア イーレ店、小倉井筒屋店を除く）とアーバンリサーチ オンラインストア。
髪全体になじませるだけでなく、タオルドライ後のアウトバスオイルとしても活躍します。
毛先を中心によくなじませると、しっとりした仕上がりに。肌にも使用できるため、1本で全身に潤いケアが叶うのも嬉しいポイントです。
まとめ♡冬の髪に贅沢な潤いを
URBAN RESEARCHとsoelのコラボ第二弾となる「リビングオイル フォーヘア ESSENTIAL MOIST」は、乾燥が深まる冬に寄り添う頼れるアイテム。
ウッディシトラスの穏やかな香りと赤い巾着の特別感は、ギフトにも自分用にもぴったりです。髪にも肌にも使える万能オイルで、寒い季節のケアタイムを優雅にアップデートしてみませんか♪