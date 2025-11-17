香川県高松市のサンポート地区と直島で整備が進む高級ホテル事業に対し、香川県が最大80億円の無利子融資を検討していることについて、池田知事は、「雇用の創出や観光振興が期待できる」と理由を説明しました。

【写真を見る】高級ホテル「マンダリンオリエンタル瀬戸内」に県が最大80億円の無利子融資を検討【香川】

高級ホテル「マンダリンオリエンタル瀬戸内」は、地元企業でつくる合同会社が整備を進めていて、物価の高騰で建設費が大幅にふくらむ見通しとなったとして、県に支援を要請したものです。

これに対し県は、最大80億円の無利子融資を検討していて、今年度の融資分として28億円を盛り込んだ一般会計補正予算案をあさって（19日）開会する11月議会に提出します。

（池田豊人香川県知事）

「新規雇用200人以上と見込まれておりますけれども、直接的には雇用の創出、今まで以上に交流人口も拡大する」

地域振興につながる民間の取り組みを自治体が支援する「ふるさと融資」制度を活用するもので、80億円を融資した場合、約5億円の利子を県が負担することになります。