3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。元メジャー選手は、偉大さに「飽きないで」と異例のお願いをしている。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xは、大谷のMVP受賞についてホストたちが語る動画を公開。元MLB捕手のエリック・クラッツ氏は「これは、ドジャースと契約している残り8年の間は彼の賞だ」と断言。「彼が、A：打って投げること、B：走ることができない、と証明されるまではね。これは彼の賞だ。彼は健康を維持し、シーズンを完走すれば受賞するだろう」と絶賛した。

同じく元MLB選手のケビン・ピラー氏は、「3年連続MVPの話だが、3年とも異なる種類の年だった。最初は投打両方。去年は全く投げなかった。（我々は）彼が試合に出て、史上初の50-50を達成するのを見た」と指摘。「そして今年はリハビリして復帰しなければならない。リードオフヒッターだからマイナー登板もしない。彼はチームのMVPだ。そしてマウンドにも上がる。彼ができることは信じられない。エリックの言う通り、人々が彼のやることに飽きないことを願うよ。彼のような選手は2度と現れないと思うから」と力説していた。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）