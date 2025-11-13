¿§¤¢¤»¤Ì²ÁÃÍ¡Ä¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ½éÂ×´§¤Ê¤é¤º¤âMVPÃË¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¾Þ¤ò³Í¤ë°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿¤ÏÆüËÜ¤Î´õË¾¡×
»³ËÜ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡º£µ¨ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬ËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¤Î3¿Í¤Ë¸õÊäÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¿Í½é¤Î±É´§¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤ëÆ±¾Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÁ´°÷¤¬1°Ì¤òÅê¤¸¤ëËþÉ¼¡£¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬Æ±¤¸¤¯ËþÉ¼¤Ç2°Ì¡¢»³ËÜ¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î216Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢WS3¾¡¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÅ´ÏÓ¤Ö¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏWSÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òÃ£À®¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¤ËÂ³¤¡¢PS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÃæ1ÆüÃÖ¤¤¤Æ±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤Ç¤Ï»Ö´ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÅê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÌî¼êÅÐÈÄ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÌî¼ê¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢±äÄ¹18²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢²¾¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»³ËÜ¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸å¤Ë»Ø´ø´±¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ³¤¯¡£Âè6Àï¤Ç¤Ï6²ó96µå¤òÅê¤²¡¢WS2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ç¤â9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£Ãæ0Æü¤ÇÂè7Àï¤â34µå¤òÅê¤²¡¢º²¤Î2²ó2/3Ìµ¼ºÅÀ¤ÇWS3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤â·ã¾Þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¢Ãæ0Æü¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ê¤É¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆÃ£À®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ½éÂ×´§¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿¤ÏÆüËÜ¤Î´õË¾¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³Í¤ë°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¾Î»¿¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬²þ¤á¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë·ãÆ®¤ÎÈè¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤ÎÍèµ¨¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â°ú¤Â³¤¡¢³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô