童友社は、プラモデル工具「凄！ホビー用 四面スポンジヤスリ」各種と「凄！ホビー用 A4カッティングマット」を12月に発売する。

凄！ホビー用 四面スポンジヤスリ ＃400/＃600/＃800/アソート

12月末～2026年1月 発売予定

価格：各880円

本商品は緩やかな曲面の多い模型に最適な「四面スポンジヤスリ」で、＃400・＃600・＃800・の全3種は1セット3本入り。さらに、各番手×各1本入りのアソートも登場する。

スポンジヤスリの特性を残しながら、持ちやすい形状にアップグレードされ、面を持ち替えるだけで作業が捗る仕様となっている。芯にある硬めのスポンジによって握りやすく、異なるカラーで番手を見分けやすいデザインとなっている。

凄！ホビー用 A4カッティングマット

12月中旬 発売予定

価格：1,408円

本商品は1枚あるだけで作業効率アップ「A4カッティングマット」で作業台の保護はもちろん、10mm角のグリッド線付きで精密なカットをサポートする。

方眼：280×200mmに加え、角度を示す線やカーブ線など、カットの目安に役立つデザインとなっている。

