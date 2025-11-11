あ～ちゃん（Perfume）が一般男性と結婚したことを、自身のInstagramを通じて発表した。

（関連：【画像】Perfume あ～ちゃん、スペイン・バルセロナを堪能）

あ～ちゃんは相手である一般男性について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かし、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と自身を祝福。

続いて結婚をすることについて「私はあ～ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〰︎ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました。私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と現在の心境を綴り、「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」とファンへメッセージを送っている。

コメントでは「改めてコールドスリープ期間思う存分に人生楽しんでください！！！！！」「お相手がズッ友なんて最高です」「誰かの結婚報告を聞いて涙を流したのは初めてです」「ファンの方と結婚だなんて本当素敵」などの声が集まっている。

Perfumeで結婚したメンバーは、あ～ちゃんが初めて。Perfumeは2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）することを宣言している。