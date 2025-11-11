ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を11月11日からスタート。発売前にSNSで「超かわいい」「尊い」などと話題になった同コラボ第1弾では、ゲームの世界観をモチーフにしたロールパン「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」や「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」を含む7個の限定商品が登場。同ロールパンと蒸しパンの2品をオトナンサー編集部のスタッフが実食してみました。

【画像】「えっ…飛んでる！」 これが「ワープスター」イメージのロールパンです！

星型の「ワープスター」をチーズで表現した「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」は、オムレツとスクランブルエッグ、ハム、トマトのソース、グリーンリーフをサンドしたロールパンです。パッケージが2種類あり、どちらもワープースターに乗ったカービィと同ゲームの人気キャラ・ワドルディが描かれています。いざ開封すると星型のチーズが、パッケージに描かれているワープースターが飛んでいるように見えるビジュアルに驚かされました。ぎっしりと詰まっている甘めのオムレツとスクランブルエッグの上にハムがトッピングされており、かなりボリューミーで満足感の高い一品となっています。価格は398円。

カービィの好物となっている「りんご」味の「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」は、りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りのりんごを敷き、焼き印でカービィの顔を描いた一品です。まん丸でピンク色の見た目がカービィそっくりで、ひと目見ただけで「カービィだ！」と分かるほど再現度が高い商品でした。「なんでもすいこむ、くいしんぼう。」というキャラクター設定のカービィがりんごを“すいこむ”ように、りんごのふんわりとした甘さがたまらず、あっという間にペロリと平らげてしまいました。価格は158円です。

そのほか、カービィが生ハム寿司を“すいこむ”様をイメージした「カービィのすいこみ生ハム寿司」（240円）、カービィとワドルディをモチーフにした和菓子「食べマスモッチ 星のカービィ」（378円）や、「しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク」（318円）、「カービィのきのこクリーミースープ」（216円）、「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」（246円）も発売されます。