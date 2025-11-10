「1996年、初めて自分で買ったCDが…」　元日本代表DF吉田麻也が超大物ミュージシャンとLAで食事「グロリアス！」

GLAYのTAKUROとロスで食事をともにしたことを明かした吉田麻也(C)Getty Images

サッカーのDF吉田麻也が現地時間11月8日までに自身のインスタグラムを更新。4人組の人気ロックバンド「GLAY」のギタリストでリーダーのTAKUROと、米ロサンゼルス市内で食事をともにしたことを明かした。

2023年8月からLAギャラクシーに所属している吉田は、1枚の写真を投稿。自らは満面の笑みを浮かべ、その横にはワイングラスを傾けるTAKUROの姿が収められている。妻でモデルの岩堀せりの他、関係者がテーブルを囲んでいる。

「1996年、初めて自分で買ったCDがGLAYのBELOVEDだった」と切り出した元日本代表主将は「29年後、長崎出身の吉田が、北海道出身のTAKUROさんを囲んでLAで肉を食す」と感慨深げに記した。そして「グロリアス！」とGLAYの名曲を挙げて、歓喜を表現した。