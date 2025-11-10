「1996年、初めて自分で買ったCDが…」 元日本代表DF吉田麻也が超大物ミュージシャンとLAで食事「グロリアス！」
GLAYのTAKUROとロスで食事をともにしたことを明かした吉田麻也(C)Getty Images
サッカーのDF吉田麻也が現地時間11月8日までに自身のインスタグラムを更新。4人組の人気ロックバンド「GLAY」のギタリストでリーダーのTAKUROと、米ロサンゼルス市内で食事をともにしたことを明かした。
2023年8月からLAギャラクシーに所属している吉田は、1枚の写真を投稿。自らは満面の笑みを浮かべ、その横にはワイングラスを傾けるTAKUROの姿が収められている。妻でモデルの岩堀せりの他、関係者がテーブルを囲んでいる。
「1996年、初めて自分で買ったCDがGLAYのBELOVEDだった」と切り出した元日本代表主将は「29年後、長崎出身の吉田が、北海道出身のTAKUROさんを囲んでLAで肉を食す」と感慨深げに記した。そして「グロリアス！」とGLAYの名曲を挙げて、歓喜を表現した。
1988年8月24日生まれの吉田は「BELOVED」が発売された1996年8月7日の時点では、7歳だった。TAKUROが作詞・作曲したGLAY初のドラマ主題歌は、80万枚以上のヒットを記録。思いの強さは、ひとしおだったのだろう。
大物同士のショットの掲載を受け、コメント欄は大盛り上がり。「GLAYファンなのでこんなに嬉しい事はない」「いろいろ感動」「グロリアスの使い方が最高です」「私もGLAYで青春を過ごしました。素敵な写真ですね！」「好きな2人が並んでる！尊い」といった反応が寄せられた。
