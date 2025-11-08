箱根に全室温泉付ホテル「クオン 箱根強羅」和菓子と茶の贅沢オールインクルーシブ滞在を提供
【女子旅プレス＝2025/11/08】神奈川県箱根強羅に全室温泉付デザイナーズホテル「クオン（KUON）箱根強羅」が開業した。
【写真】箱根の自然と温泉を楽しむヴィラ「モリトソラ箱根」でおこもりグランピング旅＜体験レポ＞
「クオン」は、「現代を立ち止まる居場所」をブランドコンセプトに、日常から離れ、自らの内面と静かに向き合うひとときを贅沢に提供するホテルブランド。
11月8日開業の「クオン 箱根強羅」は、箱根強羅の高台に位置する、全室かけ流し温泉付きデザイナーズホテル。
コンセプトは「お茶と和菓子で五感をひらく、唯一無二のデザイナーズホテル」。
オールインクルーシブで提供される、ティーラウンジでの和菓子と茶のマリアージュ体験「菓席」をはじめ、洗練された空間デザインと全14室の露天風呂または内湯付き客室が、日常を離れ、「きのうより少し、大人の自分になれる」贅沢な時間をもたらす。
客室は「コンセプトルーム」と「スタンダードルーム」の2タイプ構成。4室あるコンセプトルームには、雄大な山々を臨む露天風呂が設けられており、開放感あふれる湯浴みを堪能できる。
室内で有意義な時間を過ごしてもらえるよう、こだわりの茶葉と道具を用意。プライベートな空間でも自分だけの「茶の時間」を過ごすことができる。
夕食は、お茶や和菓子のエッセンスを巧みに取り入れたフレンチキュイジーヌの創作コース料理だ。和菓子をアレンジしたアミューズや炭火で食材本来の持ち味を引き出した料理などオリジナリティあふれる一皿が並ぶ。また夕食後にティーラウンジにおいて、お酒を提供し、創作茶カクテルや、おやすみの和菓子で1日を締めくくれる。
朝食には、自家製豆富を使った優しい味わいのお粥が用意され、心地よい目覚めをサポート。もちろん、夕朝食ともにティーペアリングなど、お酒を含めた飲物がオールインクルーシブで楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1322-32
アクセス：東京駅から公共交通機関で約100分、都内から自動車で約90分
客室数：14室
付帯施設：フロント、客室、ダイニングレストラン、ティーラウンジ、駐車場（地下駐車場有）
【Not Sponsored 記事】
【写真】箱根の自然と温泉を楽しむヴィラ「モリトソラ箱根」でおこもりグランピング旅＜体験レポ＞
◆大人のためのなモダン隠れ家ホテル「クオン 箱根強羅」
「クオン」は、「現代を立ち止まる居場所」をブランドコンセプトに、日常から離れ、自らの内面と静かに向き合うひとときを贅沢に提供するホテルブランド。
11月8日開業の「クオン 箱根強羅」は、箱根強羅の高台に位置する、全室かけ流し温泉付きデザイナーズホテル。
オールインクルーシブで提供される、ティーラウンジでの和菓子と茶のマリアージュ体験「菓席」をはじめ、洗練された空間デザインと全14室の露天風呂または内湯付き客室が、日常を離れ、「きのうより少し、大人の自分になれる」贅沢な時間をもたらす。
◆感性を磨く客室での時間や食体験
客室は「コンセプトルーム」と「スタンダードルーム」の2タイプ構成。4室あるコンセプトルームには、雄大な山々を臨む露天風呂が設けられており、開放感あふれる湯浴みを堪能できる。
室内で有意義な時間を過ごしてもらえるよう、こだわりの茶葉と道具を用意。プライベートな空間でも自分だけの「茶の時間」を過ごすことができる。
夕食は、お茶や和菓子のエッセンスを巧みに取り入れたフレンチキュイジーヌの創作コース料理だ。和菓子をアレンジしたアミューズや炭火で食材本来の持ち味を引き出した料理などオリジナリティあふれる一皿が並ぶ。また夕食後にティーラウンジにおいて、お酒を提供し、創作茶カクテルや、おやすみの和菓子で1日を締めくくれる。
朝食には、自家製豆富を使った優しい味わいのお粥が用意され、心地よい目覚めをサポート。もちろん、夕朝食ともにティーペアリングなど、お酒を含めた飲物がオールインクルーシブで楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集）
■クオン（KUON）箱根強羅
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1322-32
アクセス：東京駅から公共交通機関で約100分、都内から自動車で約90分
客室数：14室
付帯施設：フロント、客室、ダイニングレストラン、ティーラウンジ、駐車場（地下駐車場有）
【Not Sponsored 記事】