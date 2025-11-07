ÆüËÜ¤Ë¸½¤ì¤¿22ºÐ¿·±Ô¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¡×¡¡°ÜÀÒ¸å½éÃÆ¡ÄÂåÉ½OB¤¬¶ÃØ³¡Ö¸«¤Æ¤Æ°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯¡Û¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤ËÂè14Àá¤ÇFC¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»51ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯»á¤¬¡Ö¤â¤¦¸å¤í¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¿·±Ô¤¬²¤½£¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ïº£²Æ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£Éé½ý¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î24Æü¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸±¦¤ÎSB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±¦SB¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥·¥¢Àï¤Ç¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¡¢ÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Êº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¸å¤í¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÀ¤¤À¡¤Þ¤»¤Æº¸Â¤Ç¶ù¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ÏGK¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂåÉ½¤Ç¤âÌöÆ°¡£10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÏ¢Àï¤Ë3CB¤Îº¸¤Ç½Ð¾ì¡£¤È¤ê¤ï¤±²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¹²¤Æ¤Æ½³¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢Áê¼ê¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÀÞ¤ë¥×¥ì¡¼¤ä¡¢1¸Ä»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢º£µ¨¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿18ºÐ¿·À±FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥óÁê¼ê¤Ë¤â2ÅÙ¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤ò¸«¤Æ¤Æ°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î»î¹ç¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤À¤í¤¦¤¬ÉáÄÌ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¿¤·¤¢¤È¶¯¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦ÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê»ëÌî¤â¹¤¯¡¢±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Ë¤â¹×¸¥¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥¹1ËÜ¤Ç¤âÁê¼ê¤òµ½¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÈà¤ÎÎÉ¤µ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À22ºÐ¤Ç¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÁêÅöÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°éÀ®¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·±Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë