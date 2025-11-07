¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤ØÄ©Àï ¨¡ ¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÌî¿´
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊDCU¡Ë±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢Âè82²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ±Ç²èÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤ò¡È¸ä³ÚºîÉÊ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Æー¥ÞÀ¤ò»ý¤Ä¡È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¡Ë¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡Ë¤ËÄó½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¥¬¥ó¼«¿È¤â¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢¼çÂê²Î¾Þ¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥êー¡õ¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¶¦ºî¤·¤¿¡ÖThe Mighty Crabjoy¡Çs Theme¡×¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Î±Ç²èÉôÌç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¤È¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡×¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥³¥ß¸¶ºî¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿Îã¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÉôÌç¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVariety¤Ï¡¢¡Ö¿¿¼Â¤ÈÀµµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Åª²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿¹ÝÅ´¤ÎÃË¤ò¡¢¤è¤ê½Å¸ü¤Ê¥Æー¥Þ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¬¥ó¤ÎÌî¿´¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¼«¿È¤â°ÊÁ°¡¢ËÜºî¤ò¡ÖÂ¾¤Î¾ì½ê¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ÜÌ±¤¬¹ñ¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡×¤È·ÁÍÆ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£À¤ÈÆ»ÆÁÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤¤¤ÞÉ¬Í×¤ÊÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î11Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦6²¯1,567Ëü¥É¥ëÄ¶¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ò¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢9·î19Æü¤Ë³¤³°HBO Max¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢10Æü´Ö¤Ç1,300Ëü²ó»ëÄ°¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯12·î8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÇä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¡£11·î19Æü¤è¤ê4K UHD ¡Ü ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤È¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¡Ü DVD¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡õDVD¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡£
