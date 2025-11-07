日本サッカー協会は６日、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）のメンバー２６人を発表した。本紙既報通り、オーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）、ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）、同ＧＫ小久保玲央ブライアン（２４）を初招集。２６年北中米Ｗ杯でも採用されるとみられる２６人枠の“最適解”を求め、森保一監督（５７）が世界一を目指して伸び盛りの新たな才能をテストする。

幼少期から父親の助言でその年々の目標を掲げてきた後藤が、昨年７月のインタビューで語っていたのが北中米Ｗ杯出場だった。「２０歳でヨーロッパ、２１歳でＷ杯にというイメージ。（２６年）Ｗ杯は狙っているし、そのために活躍したい」。２３年１１月に１８歳で海外移籍。着実に階段を上り、今回のチャンスを手にした。

フィールドプレーヤーでは最長身１９１センチで高さと柔らかさを兼ね備えた大型ＦＷは「まずはチームのために戦う」ことを信条とする。その上で「ゴールという目に見える結果を残したい」と意欲十分。最終的に欧州ビッグクラブで活躍し、「Ｗ杯で優勝する」という夢をかなえるために、年内最後の活動でアピールし、Ｗ杯イヤーへつなげる。