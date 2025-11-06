J2¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤Ïº£Àá¤Ë¤âJ2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê³ÎÄê¤Î²ÄÇ½À¡Ä¤½¤Î¾ò·ï¤Ï?
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï8¡¢9Æü¤ËÂè36Àá¤ò¹Ô¤¦¡£¼ó°Ì¤òÁö¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£Àá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿å¸Í¤ÎJ2Í¥¾¡¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬°¦É²FC¤ËÇÔÀï¡£Â³¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¿å¸Í¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±»þ¹ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ç3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬Æ£»ÞMYFC¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿å¸Í¤Î¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê(2°Ì°ÊÆâ³ÎÄê)¤Î¾ò·ï¤ÏÍ¥¾¡¤è¤ê¤â´Ë¤ä¤«¤À¡£8Æü¤ËÄ¹ºê¤¬°¦É²¤ËÇÔ¤ì¡¢9Æü¤Ë¿å¸Í¤¬ÂçµÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï9Æü¤Ë¿å¸Í¤¬ÂçµÜ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÀéÍÕ¤¬Æ£»Þ¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¿å¸Í¤ÎJ1½é¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡Ú¿å¸Í¤ÎJ2Í¥¾¡·èÄê¾ò·ï¡Û¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦8Æü¤Î»î¹ç¤Ç2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬°¦É²¤ËÇÔÀï
¡¦9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬ÂçµÜ¤Ë¾¡Íø
¡¦9Æü¤Î»î¹ç¤Ç3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬Æ£»Þ¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼
¡Ú¿å¸Í¤ÎJ1¾º¼«Æ°¾º³Ê·èÄê¾ò·ï¡Û¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«
¡8Æü¤Î»î¹ç¤Ç2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬ÇÔÀï¡¢9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬¾¡Íø
¢9Æü¤Î»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬¾¡Íø¡¢9Æü¤Î»î¹ç¤Ç3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼
