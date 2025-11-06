Snow Manの阿部亮平と目黒蓮が、5thアルバム『音故知新』初回盤Bに収録されたユニット曲「ART」のMVを通して、ジュニアのACEes、少年忍者のメンバーと共演。ジュニアの公式Xが撮影現場での豪華な集合ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【画像】阿部亮平＆目黒蓮とACEes、少年忍者メンバーの集結ショット／【動画】「ART」MVも！Snow Man「ユニット曲MV鑑賞会」

■阿部亮平＆目黒蓮とACEes、少年忍者の10人が集結！

公開された写真には、シックなスーツ姿で並ぶ総勢10名の姿が。後列にはSnow Manの阿部亮平と目黒蓮、中央にはACEes（左から作間龍斗、那須雄登、浮所飛貴、深田竜生、佐藤龍我）、そして前列には少年忍者（ヴァサイェガ渉、元木湧、内村颯太）が並び、笑顔でポーズを決めている。

赤いカーテンを背景に、チェック柄の床とレトロなステージライトが灯る華やかな空間で、世代を超えた共演者たちの絆とエネルギーが感じられる1枚となっている。さらに、2枚目には阿部と目黒を除く8名の集合ショットも公開された。

SNSでは「全員ビジュ良すぎ」「需要しかない絡み」「バックダンサー抜擢ほんとに嬉しい」「事務所の伝統を感じて最高」「ジュニアのみんな嬉しそう」「みんな華がある」「シックな装いも素敵すぎる」「尊い」といった声が寄せられ、世代を超えた豪華コラボレーションに大きな注目が集まっている。

■「ART」MVは「ユニット曲MV鑑賞会」でチェック！

Snow Manの公式YouTubeチャンネルでは、「ユニット曲MV鑑賞会」も公開中。撮影裏話やメンバーのリアクションなど、作品の魅力をさらに深掘りできる内容で、阿部＆目黒の新たな表現力や、後輩たちとの共演シーンも見どころとなっている。

Snow Man

