金ロー、細田守作品『時かけ』『おおかみこども』など4週連続放送！最新作『果てしなきスカーレット』公開記念
2025年11月21日(金)、細田守監督の待望の最新作『果てしなきスカーレット』がついに全国公開される。それを記念して、11月の金曜ロードショーでは4週連続で細田守監督作品を特集放送することが決定。過去の名作から最新作まで、細田ワールドにどっぷり浸れる1カ月となりそうだ。
“細田守月間”は、2025年11月7日(金)の『おおかみこどもの雨と雪』から始まり、『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』、そして締めくくりは『時をかける少女』という豪華ラインナップ。それぞれの作品が拡大放送となり、すべてノーカットで楽しめる。SNS上では「秋の夜長に細田守祭りとか最高すぎる」「泣かせる気満々の作品たち」「『時をかける少女』を最後に持ってくるのがうまい」といった喜びの声が寄せられた。
放送スケジュール
2025年11月7日(金) 21時〜23時24分 ※放送枠30分拡大
『おおかみこどもの雨と雪』(2012年)
2025年11月14日(金) 21時〜23時24分 ※放送枠30分拡大
『バケモノの子』(2015年)
2025年11月21日(金) 21時〜23時29分 ※放送枠35分拡大
『竜とそばかすの姫』(2021年)
2025年11月28日(金) 21時〜23時9分 ※放送枠15分拡大
『時をかける少女』(2006年)
■11月の金曜夜が楽しみになる、4作品ラインナップ
■『おおかみこどもの雨と雪』―自然の美しさと人間の強さを描く圧倒的映像美
2025年11月7日(金)放送の『おおかみこどもの雨と雪』は、スタジオ地図設立後の第1作。大学生の花(宮粼あおい)が“おおかみおとこ”(大沢たかお)と恋に落ち、2人の“おおかみこども”雨と雪を授かる。夫の死後、花は子どもたちが「人間か、おおかみか」を自由に選べるよう、都会から富山の山奥へ移住。13年にわたる子育ての中で、それぞれが自分の生き方を見つけていく物語だ。
美術監督・大野広司さんによる息をのむような自然描写と、貞本義行さんのキャラクターデザインが見事に融合。特に雨と雪が雪原を駆け回るシーンは、アニメーション表現の極致とも言える美しさ。宮粼あおいさんの自然体な演技と、菅原文太さんの味わい深い声も作品に深みを与えている。
■『バケモノの子』―渋谷を舞台にした異世界冒険活劇
2025年11月14日(金)放送の『バケモノの子』は、母を亡くし孤独になった9歳の少年・蓮(れん)が、バケモノの世界「渋天街」で暮らす熊徹(役所広司)と出会い、九太(きゅうた)という名で弟子となる。ぶつかり合いながらも本物の親子のような絆を深めていく2人だが、成長した九太が人間界に戻り、高校生の楓(広瀬すず)と出会うことで、自分が生きるべき世界を模索し始める。
細田作品初の50億円突破作品として、エンターテインメント性を前面に押し出した作品。役所広司さんの豪快な演技と、山下高明さんらによる迫力ある作画が融合。リアルな渋谷を舞台にした大規模なアクションシーンが見どころ。大泉洋さんやリリー・フランキーさんによるコミカルな演技も、作品に絶妙な緩急を生み出している。
■『竜とそばかすの姫』―現実と仮想世界を横断する新時代の“美女と野獣”
2025年11月21日(金)、最新作公開当日に放送される『竜とそばかすの姫』。高知の田舎に住む17歳の女子高生・すず(中村佳穂)は、母の死をきっかけに大好きだった歌が歌えなくなっていた。しかし仮想世界＜U＞で「ベル」というアバターになると自然と歌うことができ、たちまち世界的な歌姫に。そんなベルの前に現れた謎の存在「竜」(佐藤健)。世界中が竜の正体探しに熱中するなか、ベルは竜の抱える秘密を知り、彼を救おうと奔走する。
興行収入66億円という細田作品最大のヒットを記録。ディズニーアニメーター、ジン・キムさんによる革新的なCGキャラクターデザインと、常田大希さん率いるMILLENNIUM PARADEの音楽が創り出す圧倒的な世界観が話題に。
■『時をかける少女』―誰もが共感する普遍的な青春の輝き
2025年11月28日(金)、締めくくりとなる『時をかける少女』は、高校2年生の真琴(仲里依紗)が、踏切事故をきっかけにタイムリープ能力を手に入れる物語。最初は些細な欲望のために能力を使っていた真琴だが、親友の千昭(石田卓也)と功介(板倉光隆)との関係が変化していくなかで、本当に大切なものは何かに気づいていく。
細田監督がフリーになって初めて手掛けた記念碑的作品。初週6館から100館以上に拡大、40週間のロングラン上映という異例の記録も、作品の普遍的な魅力を物語っている。
■ 最新作『果てしなきスカーレット』―“時かけ”から19年、変わらぬテーマと新たな挑戦
そして、11月21日(金)に公開される最新作『果てしなきスカーレット』は、復讐に燃える王女・スカーレットと、現代日本から来た看護師・聖(ひじり)が《死者の国》で出会い、共に旅をする物語。戦うことでしか生きられない者と、戦うことを望まない者―正反対の2人が出会い、荒廃した世界を旅する中で、スカーレットの凍りついた心が少しずつ変化していく。
主人公・スカーレットの声を演じるのは芦田愛菜さん。そして聖役には岡田将生さんが起用された。さらに、細田作品常連の役所広司さん、染谷将太さん、市村正親さん、斉藤由貴さんなど、豪華声優陣が脇を固める。
『時をかける少女』から19年。これまで現実世界を舞台に、青春や成長、家族といったテーマを描いてきた細田監督が、初めて「死者の国」という完全なファンタジー世界に挑戦。舞台設定とアニメーション表現で新たな領域へと踏み込みつつも、監督が描き続けてきた「人と人との出会いが生む変化」というテーマは健在。物語を通して「生きるとは何か？」という本質的な問いを投げかける。
■体験型イベント「思考実験展」とのコラボも話題
さらに注目したいのが、2025年11月21日(金)から12月21日(日)まで、SHIBUYA TSUTAYAで開催される「細田守監督作品と思考実験展」。今年5月に開催され、1万2000枚のチケットが完売した話題の「思考実験展」と細田作品がコラボレーションする。
参加者は細田作品の名シーンを題材にした“思考実験”を体験。「あの映画の、あのシーンに直面したら、あなたはどんな選択をしますか？」という問いかけに答えながら会場を進み、最後には思考実験結果を受け取れる。まさに「まだ知らない本当の自分に出会う」新感覚の没入体験型展示会となりそうだ。
「細田守監督作品と思考実験展」
会期：2025年11月21日(金)〜12月21日(日)
時間：10時〜21時40分(※最終公演は20時30分スタート)
会場：SHIBUYA TSUTAYA 地下1階
料金：3900円
チケット：ローチケ、日テレゼロチケにて販売中
金曜ロードショーでは、毎週『果てしなきスカーレット』の特別映像や情報も放送予定。4週間かけて細田作品の魅力を再確認し、最新作への期待を最高潮に高めてくれそうだ。秋の夜長、家族や大切な人と一緒に細田作品を楽しみながら、最新作公開を心待ちにしてみてはいかがだろうか。
■映画『果てしなきスカーレット』
原作・脚本・監督：細田守
(C)2025 スタジオ地図
2025年11月21日(金)公開
※金曜ロードショーの放送時間は変更になる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)「時をかける少女」製作委員会2006
(C) 2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会
(C) 2021 スタジオ地図
(C) 2025 スタジオ地図
