【マイメロディ＆クロミ】モスバーガーとコラボ！ かわいいおもちゃが登場
全国のモスバーガー店舗にて、「マイメロディ」「クロミ」とコラボレーションを実施。コラボ第一弾として、11月12日（水）からおもちゃの提供を開始する。
＞＞＞マイメロディとクロミのおもちゃをチェック！（写真8点）
マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。
クロミは、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？
イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。
世界中をクロミ化するため奮闘中！
そんなサンリオの人気キャラクターであり、2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」および20周年を迎えた「クロミ」とモスバーガーがコラボ、複数の企画が実施される。
その第一弾となるコラボおもちゃは、マイメロディとクロミそれぞれの「ボールペン」、ふたりいっしょの「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、そしてクロミの「ポーズあわせゲーム」の全5種類。どれも、店舗での待ち時間だけでなく、お家に帰ってからの日常生活でも楽しめるおもちゃが用意されている。描かれているマイメロディとクロミは、モスバーガーカラーのおそろいのリボンがポイント。
対象のお子様向けのモスワイワイセットや、低アレルゲンメニューのセットのご購入で、お好きなおもちゃを1つ選ぶことができる。
第二弾以降の企画もお楽しみに。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396
