「ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」（３日、船橋）

多くの競馬ファンで盛り上がった「ＪＢＣデー」が、３日の船橋競馬場で行われた。メイン１１Ｒの「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」は、単勝１・７倍のミッキーファイトが帝王賞に続くビッグタイトルを連取。９Ｒの「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」は７番人気のアンモシエラが史上３頭目の連覇を達成。１０Ｒの「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」は５番人気のファーンヒルが重賞３連勝で頂点を射止めた。また、門別競馬場で行われた「第６回ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３」は６番人気のタマモフリージアが勝利。なお、来年２６年は金沢・門別競馬場で開催される。

またまたルメールだ。前日の天皇賞・秋に続いて今秋ビッグ４連勝。自身初のＪＢＣクラシック制覇は、単勝１・７倍。断然の支持を受けたミッキーファイトで決めた。

小春日和の中で盛り上がったＪＢＣデーだったが、メインの頃にはすっかり日も落ちて強い北風が舞った。それを切り裂いてサントノーレが飛び出した。これを好位４、５番手でマーク。３角過ぎで外めを通って動き出すと、あっという間に先頭に並びかける。直線を向くと馬なりのままでこれをパス。あとは軽く左ステッキを打ち付けただけで一気に突き放した。

秋華賞、菊花賞、そして秋盾に続く４連勝。Ｇ１ハンターは口も舌好調。「強かったね、強いわ！」と目を丸くしておどけた。コンビを組んで３戦で３連勝。最高の相棒に「状態は完璧だったし、この前より良かった。千八もぴったりの距離だったね。初コースも心配なかったし、直線もいい反応。気持ち良かったね」と笑いが止まらない。

７月の帝王賞以来の実戦に不安もあったが、田中博師は「いつもだけど競馬へ向けてピリッとするのが遅くて。でも、このパフォーマンスでしたからね。問題なかったですね。少しずつ体質もしっかりしてきましたね」と愛馬の予想以上の成長ぶりに目尻を下げた。

このあとは東京大賞典（１２月２９日・大井）を第一目標に調整される予定だが、来春の中東遠征は明言。「（サウジかドバイか）どちらか、両方かは決めてませんが、行きたいと思います」ときっぱり表明した。

天敵フォーエバーヤングとの再戦も見据える。「きのうのフォーエバーヤングには感動しました。素晴らしい馬です。機会があったらまた対戦したい」。２日の米ＢＣクラシックを制した同世代の怪物をリスペクトしながら、ジャパンダートクラシック（２着）の雪辱へ、来たる日を楽しみにする。「まだまだ成長していく馬だし、もっともっと強いミッキーを見せられると思います」。来年はいよいよ海外へ。この日の勝利に限りない可能性、そして自信を深めた。