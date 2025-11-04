やっぱり【ZARA】がセンス良い！ 大人が狙いたい「秋冬アウター」

肌寒い日が増えてきて「秋冬アウター」が気になる季節。おしゃれに決まる一枚を探しているなら、【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。コーデを今っぽくアップデートしてくれそうな、洗練されたデザインのアウターが揃っています。思わず「センスが良い！」と褒められそうなラインナップのなかから、大人世代におすすめのアウターをピックアップしました。

後ろ姿で差がつくブレザー

【ZARA】「バックスリットブレザー」\13,590（税込）

今季トレンドであるブラウンの上品なブレザー。一見ベーシックな形に見えるブレザーも、背中側の右肩から裾にかけて入った斜めのスリットが、抜け感をプラスしてくれそう。背中の中央に付いているボタンも、さりげないアクセントに。きちんと感があり通勤シーンにも馴染みやすく、オンオフ問わず活躍してくれそうなサマ見えアウターです。

襟の着こなし方で印象チェンジ

【ZARA】「コットンベルト付きトレンチコート」\10,990（税込）

深みのあるカーキカラーが大人っぽいトレンチコート。襟を立ててモードに、開けば大きな襟がアクセントになり、程よい存在感をプラス。ウエストのベルトをきゅっと結べば、メンズライクなデザインのなかにも女性らしさが漂うメリハリのあるシルエットに。羽織るだけでこなれた雰囲気を演出してくれそうです。

気分で楽しめるリバーシブルデザイン

【ZARA】「ZW COLLECTION リバーシブルキルティングジャケット」\6,590（税込・セール価格）

表裏で2色を楽しめるリバーシブル仕様のキルティングジャケット。その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けられるのが魅力です。やや光沢感のある生地が上品な印象で、キルティングがシンプルなデザインに立体感をプラス。程よいゆとりがあり、こなれた雰囲気のカジュアルスタイルに仕上げてくれそう。大人世代のデイリーコーデにもぴったりの一枚です。

コーデを明るくしてくれそうな上品コート

【ZARA】「ブークレダブルブレストミディ丈コート」\13,590（税込）

ふんわりとした質感が上品な印象のミディ丈コート。ホワイト系のカラーが優しげで、きれいめスタイルやフェミニンコーデにも馴染みそう。秋冬の装いをパッと明るく見せてくれそうなのも魅力。ややゆとりのあるシルエットで、ニットなど厚みのあるトップスの上にも羽織りやすそうです。ダークブラウンも展開されており、シックな雰囲気で着こなしたい人にもおすすめ。

