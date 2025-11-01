日本代表DF瀬古歩夢、守備的MFに固定されたル・アーヴルで月間MVP選出！「いつもありがとう」と英語で感謝

この夏にフランス1部ル・アーヴルへフリー移籍した日本代表DF瀬古歩夢。

25歳の瀬古は、セレッソ大阪で育成された選手だ。186cmの長身ながら、足元の技術に長けるため、センターバックだけでなく、守備的MFとしてもプレー可能。

2022年1月にスイスのグラスホッパーに移籍すると2023年には日本代表デビューを果たした。

昨シーズン限りでグラスホッパーとの契約が満了になり、フリーエージェントを経て、ル・アーヴルへ加入。

そのル・アーヴルでは開幕戦でセンターバックとして起用されたが、それ以降は守備的MFに固定されている。

そうしたなか、ル・アーヴルは、瀬古が10月のクラブ月間MVPに選出されたと発表した。

瀬古は10月に行われたリーグ戦4試合に守備的MFとして先発出場。最初の2試合では計8失点を喫したが、最近2試合はいずれも1-0のスコアでクリーンシート（無失点試合）を達成している。

月間MVPを受賞した瀬古は英語でインタビューに応え、「ありがとう！サポーターのみなさん、いつもありがとう。僕らは最後まで頑張るよ」などと語っていた。

昨シーズンのル・アーヴルは、18チーム中15位でなんとか残留したが、34試合で71失点と守備に問題を抱えていた。

瀬古は守備的MFとして、チームに安定をもたらしたとして、現地で確かな評価を確立しつつあるようだ。