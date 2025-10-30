NIKEの女性向けサッカースパイクコレクション「ユナイテッドパック」に新作“002”が登場！本日発売

Nikeの女性向けスパイクコレクションとして知られる「ユナイテッドパック」。

2023年の登場以来カラーパックとして定期的にリリースされており、その新作コレクションが10月28日に発表された。

Nike United Pack 002

Chapter 2（第2章）と銘打たれた今回の「ユナイテッドパック」は、プレーヤーが“恐怖”を支配する瞬間をテーマに誕生したコレクションだ。

各モデルのカラーはこちら。

攻撃の正確さを追求するプレーヤーのため、今夏アップデートされた『ファントム 6』の新色は、ピスタチオフロスト／ハイパーオレンジ。

Nikeのフラッグシップ的なスピードモデル『マーキュリアル スーパーフライ 10』や『マーキュリアル ヴェイパー 16』。その新色は、シルトレッド／レーサーブルーとなった。

そして、ボールタッチを重視した『ティエンポ レジェンド 10』の新色は、バストグレー／レーサーブルー。これまで同様パステル調の色使いが印象的なコレクションに仕上がっている。

新しい「ユナイテッドパック」は、国内でサッカーショップKAMOとNikeオンラインストアのみの限定販売。本日10月30日（木）9時に発売される。