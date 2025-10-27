「その不調、溜まった“データのごみ”が原因です」タップだけでスマホを爆速化する裏ワザ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「スマホを連打するだけでネット＆動作も爆速化！ネットで噂の裏ワザをガチ実践！【まさかの結果に】」を公開。スマートフォンの動作が遅くなる原因を解説し、不要なデータを自動で掃除して動作やネット速度を改善する簡単な裏ワザを紹介した。
ミツル氏は、スマホの動作が重くなる主な原因として、内部に溜まった「ジャンクデータ」や「キャッシュ」といった“データのごみ”を挙げた。これらが蓄積することで、アプリの起動が遅くなるだけでなく、ネットの読み込み速度の低下やバッテリーの消耗を早める原因になっていると指摘した。
動画では、この問題を解決するための具体的な手順が、AndroidとiPhoneそれぞれで紹介された。Androidユーザー向けには、Googleの公式アプリ「Files by Google」の活用を推奨。ミツル氏はこれを「スマホ界のルンバ」と表現し、不要なジャンクファイルや重複ファイルを自動で検知し、ボタン一つで削除できる手軽さを解説した。
iPhoneユーザー向けには、標準搭載されている「ショートカット」アプリと「背面タップ」機能を組み合わせた裏ワザを披露。通常は設定の深い階層をたどらなければならないキャッシュの削除画面を、スマホの背面を3回タップするだけで瞬時に呼び出せるように設定する方法を実演した。
さらに両OSに共通するテクニックとして、バッテリー消費の原因となる「アプリのバックグラウンド更新」を不要なアプリに限りオフに設定する方法や、長期間使っていないアプリをデータは残したまま自動で削除する「非使用アプリの削除」機能を紹介した。これらの設定を見直すだけで、スマホのパフォーマンスは大きく改善するという。簡単な設定でスマホを快適にできるこれらの方法、試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！
youtube.com/@326-zatsugaku YouTube