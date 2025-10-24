公明党と26年間続いたタッグ関係を解消し、新たに日本維新の会と連立を組んだ高市早苗首相率いる自民党。山尾志桜里元衆院議員が12項目の「連立政権合意書」を読んで抱いた懸念とはーー。（前後編の後編）

小泉政権より高市政権の方が「相性が良かった」

高市内閣を実現させたもう一方の主役が日本維新の会でした。今回幻に終わった小泉政権よりも高市政権の方が、実は維新との相性がよかった。それほど驚くことではなく、両者はそもそも「叩き上げのひたむきさ」で通じるところがあったのだと推察します。

世襲でも富豪でもないからこそ、自力で政策を磨き民意を勝ち取ってきた。当初は人間関係こそ薄かったのかもしれませんが、政策協議を通じてその共通のバックボーンが響きあい、互いに納得づくの協力開始に至ったのではないでしょうか。

そこで協力の基盤となった合意文書をみてみると、総論にはその相性の強さが反映されている一方、各論の端々には課題も浮かび上がります。

総論に関しては、安全保障は「リアリズム」に立つとあります。おそらくその意味するところは、パワーに基づく闘争という国際政治の現実をみすえた安全保障観で合意し、「理想主義・夢想主義」的立場には立たないことを打ち出したのでしょう。経済においては、国民の生活はあくまで「経済成長」によって向上するのだと書かれていて、つまり「脱成長論」的立場には立たないことを発信しています。

政治改革の方向性が曖昧

安全保障と経済というこの両軸で足場が共有できているから、これは思いのほか強い協力基盤になるのではないでしょうか。

ただこの合意文書の各論には、もちろん懸念もあります。

１点は巷間指摘されていることですが、政治改革の方向性が曖昧なこと。特に企業団体献金について「高市総裁の任期中に結論を得る」とあり、現実的な〆切も方向性も示すことができていません。過去の「裏金問題」になお事実上縛られた人材登用は正直もったいない。未来に向けた政治献金の構造改革を実行すれば、もっと国民の理解が得られるのにと感じます。あわせて、議員定数削減より企業団体献金規制の方が、国民の側を向いた政治の実現にダイレクトに効くはずなので、この点からも残念。

もう1点懸念するのは、憲法と皇室の道筋に関する運びの粗さです。今回、自民と維新とで、憲法改正（9条と緊急事態条項）については両党の協議会をつくり、皇室については男系男子養子縁組案を優先することを合意したわけですが、このテーマに関しては政権与党だけの枠組みよりも、超党派の枠組みを大事にする方がよいのではないでしょうか。

具体的には、憲法でいえば、憲法審査会での超党派条文起草委員会の発足を重視した方がいい。皇室については、既に動いている立法府での超党派の協議体を活発化させた方がいい。そう思います。

「土台」の補修には国民のおおよその理解・納得が不可欠

なぜなら、この自民・維新の２党では掬い取れない民意、すなわち改憲反対の声も女系女性天皇を求める声も相当の割合で存在するのが現実だからです。同じ方向を向いている自民と維新とでさらに精緻にすり合わせるよりも、違う方向を示す民意と向き合って尊重し、どう結論を導くかが実行の肝だと思います。

私自身は大枠で維新の9条及び緊急事態条項の改憲案に賛同している一方、皇室の男系男子養子縁組案には消極の立場なので、賛否でいえば半々なのですが、大事なのは実行するためにどう合意をつくるかだと言う点を強調したいと思います。

頑固な護憲主義に馴染めず立憲民主党を離党した経験もある私としては、具体的に議論を前に進める必要性は痛感しています。ただ、憲法と皇室はこの国の土台です。その土台の補修には国民のおおよその理解・納得が不可欠なので、政治家は、良かれと思う自分の選択を少し抑えても、国民の議論を見定める度量が求められていると感じます。

山尾志桜里（弁護士・国際人道プラットフォーム代表理事）

仙台生まれ、東京育ち。東京大学法学部卒業後は検察官に任官。2009年より3期10年衆議院議員を務め、待機児童問題・皇位継承問題・憲法問題・人権外交などに取り組む。現在は弁護士、一般社団法人国際人道プラットフォーム代表理事、「人権外交を超党派で考える議員連盟」アドバイザー、対中政策に関する国際議員連盟IPAC（Inter-ParliamentaryAlliance on China）日本ディレクター。著書に「立憲的改憲」（ちくま新書）。

